Suspenden el paso de camiones en Jama por fuertes vientos

Autoridades del Complejo Fronterizo Integrado Jama informaron este martes la suspensión de la atención para transporte de carga debido a las intensas ráfagas de viento registradas en la zona cordillerana.

Según el reporte oficial, la medida se adoptó ante vientos superiores a los 40 km/h, con pronóstico de ráfagas que podrían superar los 50 km/h durante la jornada.

Pese a la restricción para camiones, el paso continúa habilitado para vehículos particulares.

El horario de atención vigente es el siguiente:

Chile: de 8 a 20 horas

Argentina: de 9 a 21 horas

Además, se informó que la ruta se encuentra transitable entre los kilómetros 43 y 157.

Desde el organismo recomendaron circular con extrema precaución y mantenerse informados ante posibles nuevas modificaciones en la operatividad del paso internacional.