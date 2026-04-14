Una semana sin gas: niños sin desayuno, merienda ni almuerzo en la Escuela Primaria Frontera n° 7

Desde el martes pasado, la Escuela Primaria Frontera n° 7 de la ciudad de Abra Pampa atraviesa una situación crítica: el suministro de gas fue cortado por falta de pago y, a pesar de que se realizaron los trámites y notas correspondientes, aún no hay respuesta oficial ni fecha de restitución. La consecuencia inmediata ha sido la suspensión del desayuno, la merienda y el almuerzo, pilares fundamentales de la alimentación de los estudiantes.

A la institución asisten alrededor de 300 alumnos, muchos de ellos provenientes de familias con escasos recursos económicos que dependen del comedor escolar para recibir una dieta adecuada. La alimentación en las primeras etapas de la vida es esencial, y su interrupción genera un impacto directo en la salud y el bienestar de los niños. En este contexto, la directora de la institución, Angélica Callata, expresó con gran preocupación: “Hace una semana nos cortaron el suministro de gas natural, lo que nos impide brindar el servicio de comedor con normalidad. En su lugar, solo podemos ofrecer una merienda seca, preparada con recursos mínimos y el apoyo de una garrafa, que resulta insuficiente para la cantidad de comensales”, expreso la directora.

ANGELICA CALLATA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO

Padres y docentes fueron informados en reuniones recientes, donde se expuso con detalle la gravedad del problema y la necesidad urgente de encontrar soluciones. Aunque aún no se han anunciado medidas concretas por parte de las familias, se sabe que permanecen en estado de alerta, a la espera de una respuesta rápida. La rutina escolar también se ha visto afectada: los alumnos ingresan a las 7:30 y se retiran a las 12:10, lo que refleja el impacto directo de esta situación en la organización diaria de la institución.

De igual manera, se pudo confirmar que la nueva comisión cooperadora, presidida desde diciembre por Graciela Vedia, está plenamente al tanto de la situación y acompaña activamente la gestión de reclamos. Sin embargo, la definición final depende de la contaduría provincial, que hasta el momento no ha fijado una fecha para normalizar el servicio. Esta demora genera un escenario crítico. La comunidad escolar vive con incertidumbre y creciente preocupación, ya que la falta de gas no solo compromete la alimentación adecuada diaria de los niños, sino que también vulnera su derecho a un entorno educativo digno y saludable. La urgencia de una solución inmediata es innegable, pues cada día que pasa profundiza el impacto negativo en la vida escolar y en el bienestar de los estudiantes.

COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA FRONTERA N° 7

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Frontera N.º 7 espera que las gestiones realizadas encuentren una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, docentes, padres y alumnos continúan afrontando con esfuerzo y solidaridad las dificultades que genera la falta de gas, confiando en que pronto se restablecerá el servicio y se garantizará nuevamente el derecho de los niños a una alimentación adecuada.