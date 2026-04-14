Piden prorrogar la ley de emergencia para el transporte de pasajeros en Jujuy

En medio de una brutal suba en el precio del gasoil y de una caída en la demanda de pasajeros, el presidente de la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de Jujuy, Guillermo Ruiz, reclamó esta mañana una prórroga de la ley de Emergencia para el sector que vence a fin de mes.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el empresario sostuvo que "están corriendo riesgo 175 unidades que quedan fuera del servicio y otras 69 unidades que están para analizar, lo que totaliza unas 245 unidades en total". Además, agregó que "a lo mejor se van a tener que producir algunos recortes y alguna anulación del servicio", porque el parque móvil se va a ver muy disminuido, ya que "son muchos los coches que salen del servicio si no se prorroga la emergencia o se emite un decreto para que puedan seguir circulando".

Ruiz afirmó que las empresas están achicando sus servicios, principalmente las unidades de refuerzo y cada compañía "está haciendo lo que puede para poder pasar esta crisis". Según los datos de la UTA, hay alrededor de 1.600 trabajadores en total y "hoy garantizado no hay nada acá ni en el país". "Está un poco comprometida la situación, el costo del kilómetro es muy alto y la recaudación no acompaña. Es por eso que se han venido produciendo este tipo de ajustes. Lo que hace cada empresa es tratar de optimizar más su servicio de la forma que se consuma menos combustible, se junten los horarios y se pueda dar los servicios correspondientes. En lo que respecta al personal, no hubo despidos ni hubo cierre de empresa, pero lo que está ocurriendo es que el personal que se jubila no está siendo reemplazado", manifestó.

Consultado sobre la situación del transporte urbano, el titular de la Cámara sostuvo que "tiene otra modalidad" por lo que cuando se reduce alguna frecuencia no se nota tanto. Y añadió: "Obviamente en las horas pico ponen más colectivos en la calle y en la hora que hay menor demanda los retiran porque no se justifica. Yo no creo que haya habido grandes recortes de servicios en el transporte urbano. Sí puede haber habido reducción de horarios y refuerzos. En el sistema interurbano es distinto, porque el sistema interurbano por ahí tiene una distancia de 40 kilómetros y cuando antes se necesitaba poner un coche de refuerzo por 20 pasajeros, hoy ya no lo están haciendo porque no dan los costos ni siquiera para el combustible".

Ruiz reclamó mayores controles sobre los transportes alternativos que le quitan pasajeros al servicio interurbano al afirmar que la situación pone en riesgo la supervivencia del sector debido a los altos cotos que debe afrontar. "No tenemos todavía una respuesta afirmativa de qué es lo que se va a hacer, ni algún tipo de control o una ley nueva para los compartidos. Ahora se sumó Uber, se sumó Didi y otras aplicaciones, inclusive los mototaxi aparecieron ahora para trasladar pasajeros, lo que nos quita mucha demanda. Si ya venía en disminución desde 2024, viene en caída permanente la cantidad de pasajeros por kilómetro, al agregarse estas nuevas aplicaciones sigue cayendo más. Es alarmante", consideró

En relación a los precios del boleto que pagan los usuarios, Ruiz afirmó que "la tarifa actual no le alcanza a nadie del país en este momento" e informó que "hay un costo de más de $4.500 por kilómetro". "Por ejemplo, un servicio a Humahuaca que salga de San Salvador de Jujuy, ida y vuelta, tiene un costo de $1.083.000. Ese costo es solamente para los gastos del salario del chofer, el mantenimiento, el seguro, la inspección técnica, etcétera, y realmente no lo está recaudando nadie", expresó.

"La suba del gasoil es tremenda, entonces las empresas se ven acorraladas, y no saben qué hacer porque es apremiante la situación. Necesitamos tomar alguna medida, pero urgente, una ley que contemple controles, una ley que contemple alguna baja de impuestos, alguna reducción de plataformas. No podemos cargarlo más al usuario común, ya que no tiene mucha plata en este momento porque necesita aumentar su salario y no está sucediendo, y nosotros somos un poco enemigos de aumentar la tarifa porque no queremos perjudicar a nuestros usuarios, esa es la realidad", concluyó.