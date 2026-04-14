Donald Trump anticipó que Estados Unidos podría enfocarse en Cuba tras la guerra con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en la Casa Blanca que, tras resolver el conflicto con Irán, su Gobierno podría reorientar la atención hacia Cuba. La declaración ocurre en medio de gestiones diplomáticas sobre envíos de combustible y tras autorizar, caso por caso, algunos barcos que transportan petróleo hacia la isla.

Washington anunció a fines de marzo que evaluará cada envío caso por caso y autorizó al buque ruso Anatoly Kolodkin a transportar 100.000 toneladas de crudo a la isla, que importa alrededor de 60.000 barriles diarios para cubrir su demanda energética. Esa medida generó debate político y humanitario internacional agudo.

Sobre la situación interna, Trump fustigó al liderazgo cubano y señaló duramente las condiciones sociales en la isla. Dijo: “Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses (...) y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados”.

El presidente también afirmó que la isla “ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro” durante décadas y reiteró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel está cerca de derrumbarse. Sus declaraciones buscan presionar a la comunidad internacional y reforzar la postura estadounidense frente a la crisis económica y política en Cuba.

Desde París, el secretario de Estado Marco Rubio reclamó un giro de régimen y sostuvo a la prensa: “La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es un sistema absurdo. Es así de simple”. Ese discurso apoya la presión diplomática sobre la isla.

Rubio ironizó sobre posibles inversiones y preguntó: “¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”. Además, negó un cerco y afirmó: “No hay un bloqueo naval alrededor de Cuba”. A su vez, atribuyó la falta de combustible a expectativas de gratificación ajena sostuvo.

Rubio insistió en el sufrimiento popular, dijo que “el pueblo cubano sufre” y que la isla no logra “integrarse al siglo XXI” bajo el liderazgo actual. Señaló que sin reformas económicas ni políticas será difícil atraer inversiones privadas que alivien la escasez energética y la precariedad social en Cuba urgente.

Analistas advierten que una eventual etapa americana contra Cuba después del conflicto con Irán complicaría aún más la situación humanitaria y la diplomacia regional. Washington dice evaluar envíos caso por caso; la medida busca presionar al régimen mientras la comunidad internacional observa la deriva política y económica en la isla.