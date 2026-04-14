Un auto que salió desde Jujuy llevaba 11 kilos de cocacína

En un operativo de control realizado en la Ruta Nacional N° 34, a la altura del Departamento Avellaneda, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Pinto” (dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”) detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Fox.

El rodado había partido desde la provincia de Jujuy y se dirigía hacia Arroyo Seco, en Santa Fe. Fue en ese contexto que los gendarmes, alertados por un can detector de narcóticos, decidieron aplicar un escáner móvil sobre el vehículo. La imagen reveló la existencia de cuerpos extraños en diferentes puntos del auto.

Una inspección más minuciosa, realizada con testigos presentes, permitió extraer 10 paquetes rectangulares del ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero. La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de cocaína, totalizando 11 kilos con 964 gramos.

El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero ordenó la detención del conductor, así como el secuestro de la droga, el automóvil y otros elementos de interés para la causa.