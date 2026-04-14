Bernis: “Nación plantea un equilibrio fiscal perjudicando al Norte Grande”

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis cuestionó duramente la gestión del presidente Javier Milei e instó a los gobiernos provinciales del norte a unirse y trabajar juntos para afrontar los embates de sus políticas de ajuste.

Su rechazo lo expresó minutos después de reunirse con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como miembro de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande que hoy finaliza su 57° Sesión plenaria en esa provincia.

Con la visita a la Casa de Gobierno tucumana, inició esta mañana la agenda de actividades de la Mesa del Parlamento, presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder y la presencia de vicegobernadores y presidentes de legislaturas pertenecientes al Norte Grande.

En Tucumán los vicegobernadores miembros del Parlamento del Norte Grande “estamos discutiendo los grandes problemas que la gente y el pueblo tiene, y que son comunes en la región como consecuencia del Gobierno nacional”, declaró Bernis.

“Muy bien se dijo acá (durante la reunión de la Mesa Ejecutiva ayer tarde), tenemos un Gobierno nacional que plantea un equilibrio fiscal a costa del sacrificio de las provincias fundamentalmente, por ejemplo paralizando la obra pública que tan necesarias son para el desarrollo”, agregó.

Como ejemplo recordó la inundación sufrida semanas atrás por las familias de la localidad de La Madrid, como consecuencia de la falta de inversión nacional en obras prioritarias. Lo sucedido provocó indignación entre los tucumanos como otros sucesos similares en el país rechazados por los argentinos.

DIÁLOGO | CON EL GOBERNADOR OSVALDO JALDO LOS VICEGOBERNADORES DEL NORTE GRANDE ABORDARON LA REALIDAD DEL PAÍS.

Por la situación generada “las provincias se vieron obligadas a destinar los recursos al pago de salarios o para sostener el sistema de la salud o de la educación, para lo cual Nación también dejó de enviar las partidas que le corresponde y que corresponden a las provincias”.

Esos recursos “la Nación los está reteniendo y con ellos plantea un equilibrio fiscal, perjudicando muy fuertemente al interior de la República Argentina y fundamentalmente al Norte Grande”, agregó Bernis.

Más adelante, afirmó que el Norte Grande “produce aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno del país, tenemos también casi un 30% de la población nacional, y a pesar de ello estamos prácticamente olvidados”, reclamó.

Nación “nos quitó los fondos que son recursos propios de las provincias, como por ejemplo el Impuesto a los combustibles, que llega casi un 13% por un lado y el 7% por otro, y que hace un 20%. Aquí en Tucumán ustedes cuando cargan un litro de combustible pagan ese impuesto que va a Nación y que no lo devuelve como corresponde. Y así sucede en todos los rubros”, afirmó.

En consecuencia, el vicegobernador jujeño solicitó a sus pares del Norte Grande “juntarnos y expresarnos, diciendo la verdad de lo que está sucediendo en el país. Tenemos una economía que no se sostiene en la macro solamente, hay que pensar en la gente, en los que más necesitan, y aplicar políticas de real justicia social para llegar a los sectores más precarizados”.

Se expresó además sobre la urgencia de “fortalecer la obra pública y a través de ella generar empleo. Asimismo hay que incentivar las grandes inversiones del sector privado que aporten al crecimiento laboral y se produzca el crecimiento y desarrollo que necesitamos”, finalizó.