Recuperan una moto y demoran a dos sospechosos en Perico

En horas de la tarde, agentes del grupo motorizado dependiente del Centro de Gestión N° 6 realizaban recorridos preventivos por avenida Malvinas cuando recibieron una alerta radial por la sustracción de un motovehículo en las inmediaciones del sector conocido como Puente Amarillo, ubicado a pocas cuadras del lugar.

Ante la emergencia, los uniformados desplegaron recorridos por la periferia hasta dar con el rodado, que había sido abandonado en la vía pública. Gracias a los datos y al material fílmico aportados por la damnificada, se implementó un operativo de rastrillaje en la zona, logrando localizar cerca del hospital local a dos individuos que coincidían con las descripciones brindadas.

Los sospechosos fueron demorados y trasladados a la Seccional 21°, mientras que el motovehículo recuperado quedó secuestrado para cumplir con los protocolos correspondientes, antes de ser restituido a su propietaria.