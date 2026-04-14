Rutas de Jujuy: tramos intransitables y cortes por derrumbe

La Dirección de Tránsuita y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy emitió este martes un nuevo informe sobre el estado de la red caminera provincial, que atraviesa horas críticas por fenómenos climáticos. Según el relevamiento, varias rutas permanecen totalmente cerradas al tránsito debido a la crecida de ríos y la caída de sedimentos.

Entre los tramos inhabilitados figuran la Ruta Provincial 29 a la altura del Río Tesorero, la Ruta Provincial 48 en El Carmen y la Ruta Provincial 37 camino a El Talar. En todos los casos, el agua superó el nivel de la calzada, obligando a interrumpir por completo el paso vehicular.

El panorama no es menos complejo en otros puntos del territorio. La Ruta Provincial 83, cerca de Abra de Caña, presenta un derrumbe de cerro, misma situación que afecta a la Ruta Provincial 35 hacia Tilquiza. En tanto, sobre la Ruta Nacional 9 en Huacalera se reporta acumulación de barro, y en la Ruta Nacional 40 se observan tramos borrados e inestabilidad en sectores como Río Grande de San Juan y Cañadón de Oros.

Las autoridades también advirtieron que la Ruta Nacional 34 fue desviada entre las provinciales 43 y 61, en Los Manantiales, donde se pide circular con máxima alerta. Asimismo, en la Ruta Nacional 52 hay trabajos de reparación en el kilómetro 50 y baches desde Salinas Grandes.

Un caso extremo es el de la Ruta Provincial 19, habilitada exclusivamente para vehículos 4x4. Ante este escenario, la Policía provincial reiteró el pedido de evitar desplazamientos innecesarios, respetar las indicaciones de los agentes en ruta y mantenerse atentos a la información oficial, ya que la situación puede agravarse en las próximas horas.