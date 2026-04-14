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Alerta amarilla en la Puna y martes inestable en la capital

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por lluvias persistentes. Se recomienda precaución ante posibles interrupciones en las actividades diarias.

Martes, 14 de abril de 2026 07:54

San Salvador de Jujuy comenzó este martes 14 de abril con un cielo cubierto y una temperatura de 14°C.

La jornada inició con mucha humedad y vientos leves provenientes del noroeste, manteniendo un ambiente fresco en la ciudad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se espera una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 13°C.

Durante el resto de la mañana el cielo seguirá cubierto, mientras que para la tarde se pronostican lluvias débiles con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 60%.

Al llegar la noche, las condiciones mejorarán con un cielo de nubes y claros, y una temperatura cercana a los 15°C.

Respecto a las advertencias climáticas, existe una alerta amarilla para la zona de la Puna, incluyendo localidades como Susques, Cochinoca, Rinconada y parte de La Quiaca, donde se prevén tormentas con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades.

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