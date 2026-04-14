Alerta amarilla en la Puna y martes inestable en la capital

San Salvador de Jujuy comenzó este martes 14 de abril con un cielo cubierto y una temperatura de 14°C.

La jornada inició con mucha humedad y vientos leves provenientes del noroeste, manteniendo un ambiente fresco en la ciudad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se espera una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 13°C.

Durante el resto de la mañana el cielo seguirá cubierto, mientras que para la tarde se pronostican lluvias débiles con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 60%.

Al llegar la noche, las condiciones mejorarán con un cielo de nubes y claros, y una temperatura cercana a los 15°C.

Respecto a las advertencias climáticas, existe una alerta amarilla para la zona de la Puna, incluyendo localidades como Susques, Cochinoca, Rinconada y parte de La Quiaca, donde se prevén tormentas con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades.