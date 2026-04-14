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Salud

Ingreso a las Residencias en Ciencias de la Salud

Jujuy dispone de cupos en 28 especialidades distribuidas en 5 sedes de formación. Del 4 al 15 de mayo se harán las inscripciones. El examen único será el 1 de julio próximo.

Martes, 14 de abril de 2026 00:00
FORMACIÓN | LOS POSTULANTES PODRÁN REGISTRARSE DESDE EL 4 DE MAYO.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que, tras la publicación de cupos disponibles para la convocatoria 2026, del 4 al 15 de mayo próximos se realizarán las inscripciones para el Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud, instancia formativa clave en la carrera de los jóvenes profesionales y de importancia fundamental para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.

El Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud constituye un régimen de formación integral de posgrado y capacitación progresiva e intensiva en servicio, que contempla la formación científico -asistencial en especialidades médicas y no médicas bajo la orientación, acompañamiento y supervisión de un equipo docente y profesional de cada sede formativa, con carácter remunerado, de renovación anual y con dedicación exclusiva. El número de cargos para residentes en sus distintas modalidades, se establece cada año de acuerdo a las necesidades sanitarias y de formación de recursos humanos, disponiendo en el presente año de un total de 82 cupos.

La cartera sanitaria de Jujuy, a través de la Unidad de Residencias, efectúa la convocatoria anual para el ingreso al Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud, abierta a egresados de carreras de grado universitario vinculadas a las ciencias de la salud.

Los concursos tendrán como objetivo evaluar las aptitudes y los conocimientos de cada aspirante y sus antecedentes, a través de la realización de un procedimiento objetivo que permita su revisión fehaciente. Dicho proceso tendrá continuidad mediante la celebración de un convenio de capacitación de ejecución personal, a tiempo completo.

La oferta de capacitación para el presente ciclo formativo incluye, las siguientes especialidades: en el hospital Materno Infantil, Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica, Enfermería Neonatal, Tocoginecología, Pediatría, Neonatología Articulada, Neonatología Post Básica y Cirugía Infantil.

En el hospital "Pablo Soria", Clínica Médica, Anestesiología, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica, Cirugía General, Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto, Ortopedia y Traumatología, Cardiología y Terapia Intensiva Adultos.

En el hospital "San Roque", Medicina General y/o Familiar, Clínica Médica, Infectología y/o Medicina Tropical.

En el hospital "Dr Néstor Sequeiros", Psiquiatría, Psicología, Risam, Trabajo Social, Educación para la Salud, Enfermería, Comunicación Social, Terapia Ocupacional y Musicoterapia.

En el Departamento Sunibrom, Bioquímica Bromatológica.

Sobre el cronograma de ingreso a las Residencias 2026, se informó que la inscripción presencial será del 4 al 15/5; Examen Único Provincial 1/7; Publicación de Notas de Examen 6/7; Publicación de Orden de Mérito general por disciplina 13/7; Elección de la Especialidad 20 al 24/7; Adjudicación de cargo del 27 al 31/7; Instancia Examen Psicofísico en agosto próximo e inicio de actividades 1 de septiembre.

Requisitos de inscripción: Tener Nacionalidad Argentina (nativo, naturalizado o por opción); para Residencias Básicas, deberá contar al momento de la selección con no más de cinco años de obtenido el título habilitante; para especialidades Post Básicas, el límite de egreso es de nueve años.

Documentación a presentar: carpeta colgante, planilla de inscripción provincial, fotocopia de DNI (anverso y reverso), constancia de Cuil, Título de Grado Universitario o constancia de Título en trámite; Licenciados, presentar Título Terciario en caso de corresponder, convalidación del título en caso de ser egresado de institución formadora extranjera, Certificado Analítico o constancia de promedio general con aplazos, Planilla Prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de Antecedentes Penales actualizado (6 meses), Declaración Jurada de situación laboral, Currículum Vitae en el que consten antecedentes personales, académicos y docentes en papel, adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada. La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.

Por consultas e inscripción, los interesados podrán solicitar información en el Ministerio de Salud de Jujuy (https://salud.jujuy.gob.ar/residencias), Ministerio de Salud de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso), correo electrónico: residencias.msjujuy@gmail.com. Contacto telefónico (0388) 4245500 - Interno 5518 - Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy - Ministerio de Salud de Jujuy - Subdirección Provincial de Formación y Capacitación - Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación, Juan Manuel Silva.

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