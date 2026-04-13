Ingresó con un revólver a un comercio y robó $200 mil

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 de la ciudad de Perico, buscan a un hombre que el fin de semana pasado ingresó a un comercio portando un arma de fuego, redujo a una empleada y se alzó con más de 200 mil pesos.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la noche del sábado pasado en un comercio ubicado sobre 25 de Mayo del barrio San Miguel de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, una joven de 20 años, empleada del lugar, fue tomada por sorpresa por un hombre que ingresó al local, se dirigió directamente hacia ella, le apuntó a la cabeza con un arma de fuego y le exigió que entregara la recaudación.

La víctima no opuso resistencia, logró esconderse en el baño y dejó que el hombre tomara el dinero y se diera a la fuga.

Una vez que el violento sujeto se retiró del lugar, la víctima alertó al sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos de la Brigada de Investigaciones se hizo presente en el lugar, donde se entrevistaron con la víctima, quien aportó datos de cómo estaba vestido el delincuente.

Minutos más tarde llegó el propietario del lugar, manifestando un faltante de aproximadamente 200 mil pesos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad al Centro de Monitoreo y que se realice un rastrillaje por la zona, con los datos obtenidos, pero hasta el momento con resultado negativo.