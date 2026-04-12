Salió de Jujuy con 12 kilos de marihuana y lo descubrieron

Un operativo de control realizado durante la madrugada de ayer en el tramo catamarqueño la ruta nacional N° 38, derivó en el secuestro de una importante cantidad de marihuana y la detención de un joven de 26 años, sospechado de trasladar la sustancia en un colectivo de larga distancia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, en un puesto ubicado a la altura del empalme con la ruta provincial N° 2, en el departamento Valle Viejo.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un micro perteneciente a una empresa de turismo que realizaba el recorrido desde la provincia de Jujuy hacia Mendoza. Durante la inspección del equipaje transportado en la bodega, intervino la perra detectora "Lia", que marcó de manera positiva una valija de color negro.

Al abrir el equipaje señalado, los efectivos hallaron 12 paquetes de forma irregular que contenían una sustancia vegetal. Tras realizar las pruebas de campo correspondientes, se determinó que se trataba de cogollos de marihuana, con un peso total de 12,630 kilos.

La droga fue inmediatamente secuestrada, al igual que tres teléfonos celulares que quedaron incorporados a la investigación. En paralelo, los agentes procedieron a la detención de un joven de 26 años, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Desde la Justicia se ordenaron las primeras medidas procesales, mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino final del cargamento, en un nuevo caso que pone en evidencia el uso del transporte de pasajeros para el traslado de estupefacientes en rutas del país.