Arrestaron a un sujeto por amenazar a su pareja

Durante la madrugada del domingo, personal del Grupo Especial Motorizado (GEM-4) intervino en un domicilio ubicado sobre la avenida Ricardo Alfonsín de barrio El Chingo, tras una alerta recibida a través del sistema de emergencias 911.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 34 años, quien denunció que su ex pareja, un hombre de 44 años, intentaba ingresar por la fuerza a su vivienda de manera violenta. La víctima, que ya contaba con antecedentes de denuncias por hechos similares, había recurrido previamente a la línea 144 debido al constante hostigamiento que padecía.

Al llegar al sector, los efectivos motorizados logran demorar al agresor de forma inmediata. El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 61°, donde quedó a disposición de la Justicia. Fuentes policiales destacaron que la rápida actuación del GEM resultó clave para evitar que el episodio escalara a mayores consecuencias, dado el evidente estado de agresividad que presentaba el individuo.

El operativo contó con el respaldo del Centro de Monitoreo y la colaboración de un móvil de la jurisdicción para el traslado. Este tipo de intervenciones se enmarcan en los patrullajes preventivos que el GEM despliega en distintos cuadrantes de la ciudad, con el objetivo de garantizar una respuesta ágil ante hechos de riesgo.