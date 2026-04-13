Murió a los 87 años Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

La muerte de Julio Ricardo sacudió al periodismo deportivo argentino. Tenía 87 años y arrastraba problemas de salud que lo habían llevado a permanecer internado en los últimos días. Su figura quedó asociada a una extensa carrera que atravesó distintas etapas del fútbol nacional.

Referente de una generación, Ricardo desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en radio y televisión. Se desempeñó como comentarista, cronista y analista, con un estilo sobrio, didáctico y respetuoso que lo convirtió en una voz reconocida por varias generaciones de hinchas.

Había comenzado su camino profesional a fines de los años 50 en medios gráficos. Con el paso del tiempo se consolidó en la radio, donde alcanzó notoriedad como comentarista junto a José María Muñoz. Más adelante compartió transmisiones con figuras como Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, integrando algunas de las duplas más representativas del fútbol argentino.

En televisión tuvo un recorrido amplio por distintos canales y programas deportivos. Uno de los momentos más destacados de esa etapa fue su participación en Fútbol para Todos, donde volvió a tener protagonismo en los últimos años de su carrera.

Además de su labor periodística, también participó en la vida política vinculada al peronismo. Sin embargo, mantuvo un perfil moderado y respetuoso, lo que le permitió sostener reconocimiento incluso entre quienes no compartían sus posiciones.

Su fallecimiento se produce en un contexto de recientes pérdidas dentro del ambiente periodístico deportivo, lo que refuerza la sensación de cierre de una etapa marcada por voces que definieron una manera de contar el fútbol en la Argentina.

Con un estilo medido y un fuerte compromiso con el oficio, Julio Ricardo dejó una huella en el periodismo deportivo, donde fue referencia no solo por sus análisis, sino también por la forma en que construyó su vínculo con la audiencia.