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Politíca

Alberto Bernis y diputados jujeños en el Parlamento del Norte Grande en Tucumán

Hoy y mañana los vicegobernadores de las 10 provincias que lo integran trabajaran sobre una agenda marcada por la defensa del federalismo.

Daniel Salas

Lunes, 13 de abril de 2026 10:28
Vicegobernadores | Ramón Dusso, de Catamarca y Carlos Silva Neder, de Santiago del Estero junto al jujeño Alberto Bernis.

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis encabeza una comitiva de 17 diputados más el secretario Parlamentario, Martín Luque a Tucumán, donde hoy y mañana se desarrollará la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

La sesión será presidida por su titular y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder y estará marcada por una agenda con una fuerte defensa del federalismo y unidad de la región.

San Miguel de Tucumán será sede de la primera Asamblea plenaria de este año 26 del organismo que reúne a vicegobernadores, presidentes de legislaturas y a 130 legisladores que representan a las 10 provincias del NOA y NEA, dónde volverán a debatir temas de interés conjunto y a impulsar iniciativas que redunden en beneficio del Norte Grande Argentino.

Por el bloque de diputados del Partido Justicialista viajaron Daniela Vélez, Verónica Valente, Noemí Isasmendi, Claudia Sánchez Cantaberta y Martín Fellner; del Frente Jujuy Crece, Mario Lobo, Patricia Ríos, Noelia Quispe, Omar Gutiérrez, Angélica Castillo, Federico Manente, Jael Navarro, Iván Poncio y Gisel Bravo; de Primero Jujuy participará Alicia Sosa y también de LLA.

Esta tarde a las 17 se reunirá la Mesa ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en la Honorable Legislatura de esa ciudad; y a las 19.30 brindará una conferencia de prensa.

Mañana a las 8.30 se reúne con el gobernador Osvaldo Jaldo; y a las 10 comenzará la Sesión Plenaria donde el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo les dará la bienvenida y el presidente del Parlamento, Carlos Silva Neder se referirá a la asamblea.

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