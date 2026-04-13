Alberto Bernis y diputados jujeños en el Parlamento del Norte Grande en Tucumán

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis encabeza una comitiva de 17 diputados más el secretario Parlamentario, Martín Luque a Tucumán, donde hoy y mañana se desarrollará la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

La sesión será presidida por su titular y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder y estará marcada por una agenda con una fuerte defensa del federalismo y unidad de la región.

San Miguel de Tucumán será sede de la primera Asamblea plenaria de este año 26 del organismo que reúne a vicegobernadores, presidentes de legislaturas y a 130 legisladores que representan a las 10 provincias del NOA y NEA, dónde volverán a debatir temas de interés conjunto y a impulsar iniciativas que redunden en beneficio del Norte Grande Argentino.

Por el bloque de diputados del Partido Justicialista viajaron Daniela Vélez, Verónica Valente, Noemí Isasmendi, Claudia Sánchez Cantaberta y Martín Fellner; del Frente Jujuy Crece, Mario Lobo, Patricia Ríos, Noelia Quispe, Omar Gutiérrez, Angélica Castillo, Federico Manente, Jael Navarro, Iván Poncio y Gisel Bravo; de Primero Jujuy participará Alicia Sosa y también de LLA.

Esta tarde a las 17 se reunirá la Mesa ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en la Honorable Legislatura de esa ciudad; y a las 19.30 brindará una conferencia de prensa.

Mañana a las 8.30 se reúne con el gobernador Osvaldo Jaldo; y a las 10 comenzará la Sesión Plenaria donde el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo les dará la bienvenida y el presidente del Parlamento, Carlos Silva Neder se referirá a la asamblea.