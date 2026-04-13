Elección de guías de turismo

La Asociación de Guías de Turismo de Jujuy hoy elegirá a la nueva comisión directiva entre las dos listas que se presentaron. Los comicios se desarrollarán en las dependencias de la Dirección de Turismo de San Salvador de Jujuy en Necochea 565, desde las 8 hasta las 18.

Asimismo, una vez concluida la elección está prevista la realización de la asamblea ordinaria -a las 18.30- en el mismo lugar para nombrar a las nuevas autoridades.

Por un lado la lista "Jujuy Energía Viva" postula la reelección de la actual presidente Alicia Fernanda Beramendi acompañada por la secretaria Claudia Daniela Camacho.

Proponen la continuidad de iniciativas clave como la implementación de la Diplomatura en Geoturismo y la puesta en marcha del Programa Inicial de Calidad para Guías de Turismo, orientado a la certificación del servicio de guiado y la postulación para ser sede del Congreso Federal de Guías de Turismo 2027; entre otras.

Mientras que la lista opositora lleva el nombre "Jujuycito" y se presenta "Unidos por el cambio, tu voz nuestra fuerza". Lleva a Adrián Prieto como candidato a presidente y como secretaria a Adriana Aima.

Se trata de un equipo "con ganas, compromiso y una visión clara" que apunta a revalorizar el rol del guía de turismo, generar más oportunidades laborales, fortalecer la capacitación continua, lograr mayor representación y transparencia institucional e integrar a todos los guías.