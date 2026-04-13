Barrio Chijra: joven de 23 años muere tras derrapar en moto

Una joven de 23 años perdió la vida en la madrugada del domingo en el Hospital Pablo Soria, luego de haber protagonizado un siniestro vial en la mañana del sábado en el barrio Chijra de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 07 del sábado, en la intersección de Av. Balbín y esq. Los Tipales, frente a la Brigada de Investigaciones. La víctima viajaba como acompañante en un motovehículo conducido por otra persona. Según las primeras reconstrucciones, el rodado habría derrapado por causas que aún se investigan, lo que provocó que la joven cayera y sufriera graves lesiones.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció internada en grave estado hasta que cerca de las 03 del domingo se confirmó su fallecimiento. Mientras tanto, el conductor del motovehículo se habría dado a la fuga tras el accidente, sin auxiliar a la víctima.

Las actuaciones quedaron a cargo de la División Homicidios, que busca dar con el paradero del prófugo y determinar las circunstancias exactas del derrape.