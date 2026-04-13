Comparte consejos para el ingreso a Estados Unidos

Radicado en Estados Unidos desde el año 1986, el jujeño Ricardo René Cabana se encuentra viviendo bajo cielo norteamericano y se encarga de la seguridad aeroportuaria en Miami.

Gracias a su labor, tiene identificación federal y controla el ir y venir de las personas en un área donde controla que no haya robos o que los salvavidas estén en condiciones por lo que se encuentra en permanente contacto con la aduana e inmigración. Y es que en tiempos de previa de un mundial de fútbol, el flujo de personas de distintas naciones es inevitable.

"Por aquí pasa gente de todas las edades y de todos los países, es bueno poder ayudar porque es una posibilidad de servicio", aseguró quien fuera guía de turismo en los años 90's.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI | UN GRAN FLUJO DE PERSONAS DE TODO EL MUNDO TRANSITA PERMANENTEMENTE.

Así es que desde su función en el ámbito internacional, dejó recomendaciones para los jujeños que decidan viajar a Estados Unidos para establecer una conexión correcta en cuanto a gestiones precisas.

El primer paso que se debe dar para ingresar al "País de las oportunidades" es tener el pasaporte válido, con la visa correspondiente o pasaporte extranjero -doble ciudadanía- autorizado y que no necesite visa, pero si un permiso especial.

"Por nuevas regulaciones y un estricto control migratorio al arribar a cualquier punto de entrada es importante que al presentarse al oficial del CBP (Custom Border Protection) se deba tener una conducta tranquila, no hacer bromas al personal", indicó Cabana, agradecido a Barak Obama la posibilidad de progreso.

Desde su óptica, cree que es fundamental limitarse a contestar solamente las preguntas que generalmente son; el motivo de la visita, el lugar de residencia, la cantidad de días de estancia, el seguro médico o cuánto dinero lleva.

"Lo que es importante saber es que si tienen más de U$D 10,000.00 ya sea una sola persona o el núcleo familiar, debe ser declarado ya que, de lo contrario, queda sujeto a la confiscación del mismo y a posibles sanciones como negar la entrada", detalló.

Con respecto a los alimentos que se pueda llevar a Norteamérica, deben ser envasados; nunca fiambres crudos, ni frutas y, como prevención, aseguró que se debe traer todo su itinerario impreso para evitar errores.

"Sobre el seguro médico, se sugiere comprar un muy buen seguro, en lo posible usar el de las tarjetas de crédito y que la duración del mismo por treinta días más como prevención por cualquier problema que se podría extender más allá del tiempo contratado", comentó Cabana quien fuera vecino de Ciudad de Nieva.

Sobre la sugerencia en cuanto al traslado en vehículo también se deben seguir ciertas reglas.

HOMBRE DE GOLF | DISFRUTANDO DE SUS PASATIEMPOS FAVORITOS EN EL TIEMPO LIBRE.

"El alquiler de auto es otro tema -o car rental company, que es una empresa dedicada al alquiler de vehículos por períodos cortos- cuando se haga la reserva, comprar los seguros disponibles, no usar el de las tarjetas de crédito, siempre tratar de que conduzcan dos personas, si uno de ellos es menor de 25 años consultar en el mostrador", reveló, asegurando que esta recomendación es por seguridad extrema. "Si alguno va a beber alcohol, el conductor designado debe estar totalmente sobrio, observar las reglas de tránsito, -no discutir- si lo detiene la policía, limitarse a contestar lo que pregunten, ni dar ninguna explicación no pedida y si reciben una multa, al devolver el automóvil avisar a la rentadora y pagar la misma", comentó.

Mientras que a la hora de las compras, se debe tener cuidado de pagarlas, porque no hacerlo es un delito que conlleva detención y deportación; y, por lógica, anulación de la visa de por vida.

Destacó que -al regreso- se debe llegar por lo menos tres horas antes del vuelo, cuidar la cantidad y peso de equipaje y que se puede llevar a bordo de acuerdo a la tarifa que se paga, no tratar de poner el peso máximo en las mochilas o carry on. A partir de allí sólo queda pasar por la revisión de equipaje de mano o sea el paso por los check-point, en ese lugar y antes de llegar al TSA serán revisados por un security -guardia de seguridad- que los derivará a al pasillo correspondiente, se deben evitar discusiones, ahí es válido lo que está escrito en el boarding pass.

"En ningún caso hacer bromas, discutir, amenazar o cualquier otro tipo de comportamiento agresivo, en caso de llegar al extremo de intervención policial la multa por esa acción de U$D 13,910.00 y si quiere salir del país debe ser pagada", contó Cabana que es una información para tener en cuenta.

"Como consejo, sugiero que los viajeros tengan un sobre y guarden todo lo referido al viaje, compras, rentas, hoteles y, sobre todo, el boarding pass de salida porque ese es el único comprobante donde dice que abandonaron el país y que es importante si deciden regresar algún día. Traer, sobre todo, los mismos por si al llegar a migraciones les dicen que si nunca salieron del país tienen cómo demostrar que si lo hicieron", finalizó el jujeño que ya palpita el mundial con entusiasmo al estar en contacto con personas de todas las nacionalidades en un punto estratégico del estado de Florida.