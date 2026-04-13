13 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
Instituto de Seguros de Jujuy
Cámara Minera
Festival del Choclo y el Folclore
Hombres y mujeres que hicieron historia
Jujeños en el extranjero
Tilcara
Jujuy Basquet
Termas de Reyes
Barrio Chijra
salud
Instituto de Seguros de Jujuy
Cámara Minera
Festival del Choclo y el Folclore
Hombres y mujeres que hicieron historia
Jujeños en el extranjero
Tilcara
Jujuy Basquet
Termas de Reyes
Barrio Chijra

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Lunes con tiempo inestable y alerta por lluvias

La jornada comenzó con cielo despejado, pero se esperan tormentas y abundante caída de agua hacia la tarde y noche.

Lunes, 13 de abril de 2026 07:47

San Salvador de Jujuy inicia la semana con condiciones climáticas cambiantes y una advertencia por mal tiempo.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversos centros de monitoreo, la ciudad se encuentra bajo alerta por la posibilidad de acumular más de 150 mm de lluvia entre este lunes y el próximo miércoles.

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, lunes 13 de abril, el cielo se mantuvo despejado con una temperatura mínima que marcó los 10°C y una visibilidad óptima de 10 kilómetros.

Sin embargo, se prevé que el tiempo cambie significativamente con el correr de las horas.

Para la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 23°C. Según el reporte oficial, la nubosidad irá en aumento y aparecerá la probabilidad de tormentas aisladas.

Al llegar la noche, el clima se volverá más inestable, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70%, acompañada por vientos leves del sector norte.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD