Lunes con tiempo inestable y alerta por lluvias

San Salvador de Jujuy inicia la semana con condiciones climáticas cambiantes y una advertencia por mal tiempo.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversos centros de monitoreo, la ciudad se encuentra bajo alerta por la posibilidad de acumular más de 150 mm de lluvia entre este lunes y el próximo miércoles.

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, lunes 13 de abril, el cielo se mantuvo despejado con una temperatura mínima que marcó los 10°C y una visibilidad óptima de 10 kilómetros.

Sin embargo, se prevé que el tiempo cambie significativamente con el correr de las horas.

Para la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 23°C. Según el reporte oficial, la nubosidad irá en aumento y aparecerá la probabilidad de tormentas aisladas.

Al llegar la noche, el clima se volverá más inestable, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y 70%, acompañada por vientos leves del sector norte.