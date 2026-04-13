Por qué se celebra hoy el Día del Kinesiólogo en Argentina

Cada 13 de abril se conmemora en Argentina el Día del Kinesiólogo en recuerdo de un hecho clave para la profesión: la creación de la primera escuela universitaria de kinesiología en el país en 1937.

Ese hito marcó el inicio de la formación académica sistemática y el reconocimiento de una disciplina fundamental dentro del campo de la salud. Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó como una jornada de homenaje a quienes ejercen esta labor con compromiso y vocación.

El rol de la kinesiología en la salud

La kinesiología es mucho más que la rehabilitación física. Se trata de una disciplina que aborda la prevención, el tratamiento y la recuperación de lesiones y patologías a través del movimiento. Los profesionales kinesiólogos trabajan en áreas diversas como la traumatología, neurología, respiratoria y deportiva, acompañando a pacientes de todas las edades en procesos muchas veces complejos.

Su intervención resulta clave no solo para recuperar funciones, sino también para mejorar la calidad de vida, promover la autonomía y prevenir futuras complicaciones. En contextos recientes, como las enfermedades respiratorias, su labor adquirió aún mayor visibilidad y relevancia.

Reconocimiento

En su día, los kinesiólogos no solo celebran los avances de la profesión, sino que también reflexionan sobre los desafíos que enfrentan, como la necesidad de mayor reconocimiento, mejores condiciones laborales y la actualización constante frente a los avances científicos.

El 13 de abril es una oportunidad para poner en valor una profesión que, desde el conocimiento y el compromiso humano, contribuye diariamente al bienestar integral de la sociedad.