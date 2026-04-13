Buen festival del choclo y el folclore

A pesar de la fría noche del sábado en Maimará, el 49° Festival del Choclo y del Folclore congregó como en otros años, gran cantidad de público que aplaudió y bailó con figuras destacadas del folclore nacional y degustó exquisitas elaboraciones gastronómicas típicas de la región.

DESTACADA | WARA CALPACHANCAY LA JUJEÑA QUE GENERA SENSACIÓN.

COCINERAS | VIVIANA ORTEGA, MARÍA JOSÉ CRUZ Y MALVINA DIONISIO.

HISTORIA | SUSANA PRIETO INAUGURA EL MUSEO DEL FESTIVAL.

INVITADOS | BALLET LA FIRMEZA Y ACHALAY DESTACADOS POR SUS DANZAS

ESPERADO | EL CIERRE FESTIVALERO FUE CON EL JOVEN JOAQUÍN SOSA.

SALTEÑÍSIMO | ALMA CHAQUEÑA GENERÓ SENSACIÓN EN EL PÚBLICO.

Ayer desde el mediodía se realizó la segunda jornada festivalera dirigida a la familia, ofreciéndole un domingo agradable de almuerzo y celebración musical hasta el anochecer, revalorizando las costumbres y reafirmando la importancia de la propuesta folclórica y gastronómica.

Ampliando la oportunidad que el público y vecinos puedan disfrutar más y conocer la historia de la convocatoria, en el atardecer la intendente Susana Prieto inició la nueva edición inaugurando el museo del festival y el patio de comidas al lado del tinglado municipal donde fue el espectáculo.

En el primero se interiorizaron sobre los inicios del mismo en una exposición de objetos relacionados con la convocatoria, y en la feria se ofrecieron elaboraciones únicamente platos a base de maíz: humitas, tamales, empanadas de choclo, choclo con queso de cabra y otras variedades típicas.

Al lado del tinglado municipal, el municipio como organizar dispuso un espacio donde el público también pudo saborear diferentes comidas regionales, además de artesanías, dulces, pastelería y cerveza artesanal, también se ofreció indumentaria gaucha en un ambiente muy confortable y desde donde se pudo seguir el espectáculo folclórico.

Canto del alma, Wara Calpanchay, Kimsa Juy, Las Voces del Totorayoc, Las Cuatro Cuerdas, Joaquín Sosa y Alma Chaqueña fueron las figuras de la noche; ayer estaban anunciados Los hermanitos Quiquiza, Ser del Tiempo, Chicho Humacata, Marka Supay, El Ogrito Federico, grupo Santa Cruz, Alvarito Poclava, Cristian y su grupo Revelación, Tunay, La Huella folk y La Sonora imbatible.

Prieto, anticipó que los 50 años del festival será insuperable.