El Seom impulsa proyectos en el Concejo Deliberante

El Seom presentó una serie de proyectos en el Concejo Deliberante con el objetivo de mejorar la situación laboral de los trabajadores municipales. Las iniciativas, que abarcan el blanqueo salarial, recategorizaciones y medidas para empleados próximos a jubilarse, podrían beneficiar a 6.000 trabajadores si avanzan como ordenanzas.

Durante la jornada, miembros de la comisión directiva y delegados gremiales fueron recibidos por concejales de distintos bloques, en un encuentro donde expusieron diversas problemáticas que atraviesan los empleados del municipio. Entre los principales ejes planteados se destacan el blanqueo salarial, la recategorización y la implementación de una categoría máxima para trabajadores mayores de 50 o 55 años.

El dirigente sindical Sebastián López valoró la instancia de diálogo y aseguró que la reunión dejó un balance positivo. "Se presentó una propuesta para mejorar la calidad de vida laboral de nuestros compañeros, hemos sido recibidos por todas las bancas que integran el Concejo para exponer problemáticas", expresó.

En ese sentido, López indicó que existe el compromiso de los ediles de continuar trabajando sobre los proyectos presentados. "Creo que ha sido positiva la reunión, nos llevamos el compromiso de que una vez presentados los proyectos nos van a convocar a las distintas comisiones. Allí podremos detallar cada iniciativa para luego ver si se convierten en ordenanzas. Cada idea responde a una necesidad concreta de los compañeros", afirmó.

Asimismo, el dirigente remarcó la importancia de que los concejales conozcan de primera mano la realidad de los trabajadores municipales. "Hemos dejado abierta la invitación para que visiten las distintas áreas del municipio, porque desde un despacho no van a lograr dimensionar la situación real del trabajador", sostuvo.

También subrayó que se trata de un proceso que demandará tiempo. "Esto es un trabajo a mediano y largo plazo. Por eso queríamos venir una vez iniciadas las sesiones. Lo positivo es que se dio la reunión y fuimos claros en que hay proyectos que se presentaron hace dos o tres años y necesitan ser aprobados", cerró.

En Libertador

En paralelo, delegados gremiales mantuvieron una reunión con concejales de Libertador General San Martín para avanzar en el pase a planta permanente de 260 trabajadores municipales. Desde el sindicato destacaron este avance, aunque advirtieron que la situación de precarización laboral aún persiste en otros sectores. “Nos alegramos por los 260 compañeros que este mes lograrán la estabilidad laboral, pero vamos a seguir luchando por aquellos que cumplen el jornal de tres cuartos y continúan en condiciones precarias”, señalaron desde el gremio. De esta manera, el Seom continúa impulsando acciones tanto en el ámbito legislativo como sindical, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y garantizar mayores derechos.