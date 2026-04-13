Una joya recuperada, la Glorieta de plaza Belgrano

Ante la mirada maravillada de vecinos, autoridades y artistas, quedó reinaugurada la nueva Glorieta de la plaza Belgrano, un espacio emblemático de la capital jujeña. La intervención forma parte de la renovación integral del casco céntrico, integrando y jerarquizando el recorrido central, a la vez que pone en valor el ejido urbano y ofrece un ámbito versátil, pensado para múltiples actividades comunitarias.

El intendente capitalino, Raúl Jorge, destacó: "Es un día muy especial, muy esperado. Iniciamos este proceso con un concurso de ideas abierto a la comunidad, en articulación con el Colegio de Arquitectos, y logramos concretar un proyecto complejo con un resultado muy satisfactorio".

En la misma línea, subrayó el impacto positivo de la obra en el entorno urbano, "se ha recuperado integralmente la plaza Belgrano, incorporando nuevo equipamiento e iluminación, lo que la vuelve aún más central y convocante. Además, se sumaron servicios esenciales, como baños públicos".

AUTORIDADES | EL INTENDENTE RAÚL JORGE Y EL GOBERNADOR CARLOS SADIR

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir expresó su satisfacción y remarcó la importancia de la intervención: "Es una obra necesaria, especialmente considerando la habilitación del Cabildo y la gran cantidad de actividades y visitantes que recibe la ciudad. Felicito al municipio y al intendente por este proyecto, que fortalece el turismo y mejora la calidad de vida de los jujeños".

Iglesia Catedral

En cuanto a futuras obras, el mandatario adelantó que ya se trabaja en la puesta en valor de la Iglesia Catedral: "Hemos dialogado con el obispo y contamos con los presupuestos necesarios para iniciar las intervenciones que le devuelvan su esplendor", afirmó Sadir.

Finalmente, cerró con un mensaje de reconocimiento: "Felicitaciones, 'Chuli', es una hermosa obra".

REINAUGURACIÓN | GRANDES ARTISTAS DE JUNTO A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES.

La reinauguración de la glorieta se vivió como una verdadera fiesta, con la participación de destacados artistas como el dúo Pablo Marcos y Leandro Batallanos, Facundo Soria, Marcos Rodríguez, Agustín Castro, Alomías Lizárraga, el ballet "El Norteño" y María Clara Carrillo que ofrecieron un espectáculo para vecinos y visitantes.