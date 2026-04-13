10°
13 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Copa de Campeones
Automovilismo
Por los clubes
Catamarca
Caso Rubén “Pocho” Oviedo
Barrio Las Alpacas
Caso Fernando Reyes
Serenata a la ciudad
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Copa de Campeones
Automovilismo
Por los clubes
Catamarca
Caso Rubén “Pocho” Oviedo
Barrio Las Alpacas
Caso Fernando Reyes
Serenata a la ciudad

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Glorieta de plaza Belgrano

Una joya recuperada, la Glorieta de plaza Belgrano

En una noche repleta de música y arte, se abrió las puertas al nuevo espacio central. Se anunció entre las próximas intervenciones la puesta en valor de la Iglesia Catedral.

Bárbara Cabrera

Lunes, 13 de abril de 2026 00:10
MÁS AMPLITUD | LA NUEVA FACHADA DE LA GLORIETA SORPRENDIÓ A TODOS.

Ante la mirada maravillada de vecinos, autoridades y artistas, quedó reinaugurada la nueva Glorieta de la plaza Belgrano, un espacio emblemático de la capital jujeña. La intervención forma parte de la renovación integral del casco céntrico, integrando y jerarquizando el recorrido central, a la vez que pone en valor el ejido urbano y ofrece un ámbito versátil, pensado para múltiples actividades comunitarias.

El intendente capitalino, Raúl Jorge, destacó: "Es un día muy especial, muy esperado. Iniciamos este proceso con un concurso de ideas abierto a la comunidad, en articulación con el Colegio de Arquitectos, y logramos concretar un proyecto complejo con un resultado muy satisfactorio".

En la misma línea, subrayó el impacto positivo de la obra en el entorno urbano, "se ha recuperado integralmente la plaza Belgrano, incorporando nuevo equipamiento e iluminación, lo que la vuelve aún más central y convocante. Además, se sumaron servicios esenciales, como baños públicos".

AUTORIDADES | EL INTENDENTE RAÚL JORGE Y EL GOBERNADOR CARLOS SADIR

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir expresó su satisfacción y remarcó la importancia de la intervención: "Es una obra necesaria, especialmente considerando la habilitación del Cabildo y la gran cantidad de actividades y visitantes que recibe la ciudad. Felicito al municipio y al intendente por este proyecto, que fortalece el turismo y mejora la calidad de vida de los jujeños".

Iglesia Catedral

En cuanto a futuras obras, el mandatario adelantó que ya se trabaja en la puesta en valor de la Iglesia Catedral: "Hemos dialogado con el obispo y contamos con los presupuestos necesarios para iniciar las intervenciones que le devuelvan su esplendor", afirmó Sadir.

Finalmente, cerró con un mensaje de reconocimiento: "Felicitaciones, 'Chuli', es una hermosa obra".

REINAUGURACIÓN | GRANDES ARTISTAS DE JUNTO A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES.

La reinauguración de la glorieta se vivió como una verdadera fiesta, con la participación de destacados artistas como el dúo Pablo Marcos y Leandro Batallanos, Facundo Soria, Marcos Rodríguez, Agustín Castro, Alomías Lizárraga, el ballet "El Norteño" y María Clara Carrillo que ofrecieron un espectáculo para vecinos y visitantes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD