Siete años de un incidente vial sin que la Justicia se pronuncie

Hace siete años la vida de la familia Oviedo cambió para siempre. El sábado 13 de abril de 2019 Rubén, "Pocho" para los más cercanos, caminaba rumbo a una clase de tango en el parque San Martín de la capital jujeña. En esa circunstancia, cuando cruzaba la avenida Córdoba desde el hospital "Materno Infantil" fue víctima de un motociclista que lo embistió a alta velocidad.

El conductor era el único acusado que tiene la causa, Mauro Luciano Aredes, quien circulaba con 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), de acuerdo al registro del personal de la Dirección de Seguridad Vial que le practicó el control de alcoholemia. Una prueba que fue incorporada en el expediente de la investigación penal.

A raíz de la embestida, Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, además de sufrir una fractura expuesta y falleció luego de nueve meses de internación en terapia intensiva. Por su parte, Aredes se encuentra en libertad imputado del delito de "homicidio simple con dolo eventual".

Mucho se escribió y se dijo acerca de la lentitud del trámite de esta causa que hoy cumple siete años desde que sucedió el hecho que se investiga. En ese contexto, comunicarse con la familia de Oviedo es volver a escuchar un reclamo de justicia que, a pesar del tiempo transcurrido, no cesa.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Patricia Oviedo, hija de la víctima, días antes de cumplirse el séptimo año del incidente vial. "Cumplimos siete años que estamos reclamando justicia por el homicidio de mi papá y la verdad que es una causa que está caratulada como 'homicidio con dolo eventual'. Todo está orientado para que Aredes cumpla, mínimamente, ocho años de cárcel por el homicidio de mi papá. Mientras tanto, nosotros como familia no podemos terminar de cerrar este duelo", recordó la mujer que desde el principio lleva adelante el reclamo.

Lo último que sucedió en torno a lo estrictamente judicial, fue la suspensión de las audiencias de debate que estaban pactadas para los días 3 y 10 de marzo pasado. Sin embargo, problemas de salud en uno de los integrantes del tribunal conllevaron a que la Oficina de Gestión judicial deba buscar otra fecha, aún no definida.

Los debates orales se terminan suspendiendo y crece la angustia

HIJA | PATRICIA OVIEDO EN LA REDACCIÓN DE EL TRIBUNO (ARCHIVO).

Lo que siente la familia de “Pocho” Oviedo luego de los años transcurridos a la espera de una sentencia justa y aleccionadora. No obstante hay una pregunta que resuena, ¿cómo se llegó a los siete años? El período transcurrido desde el 13 de abril de 2019 es un cúmulo de suspensiones y retrasos.

Si bien el incidente vial sucedió en la fecha mencionada, a raíz de la gravedad de las heridas sufridas, Oviedo quedó internado en terapia intensiva hasta enero de 2020, cuando se dio el desenlace fatal. Tras el desarrollo de la investigación, a principios de 2022 la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio. Sin embargo, durante ese año los recursos presentados por la defensa dilataron los tiempos para el inicio de las audiencias. Dos años más tarde, el 25 de septiembre de 2024 se suspendió la que iba a ser la primera audiencia preliminar en el palacio de Tribunales.

Esto se debió a que el nuevo fiscal de la causa no había sido notificado con la antelación necesaria. Por eso “la impotencia, la bronca porque hacía seis meses que veníamos esperando esta fecha y de repente nos salen con esto. Yo digo, otra vez lo atropellan a mi papá. Esta falta de respeto, esta cuestión de que siguen dilatando, chicaneando y pasa el tiempo”, aseguró en ese entonces Oviedo a este diario. Por su parte el abogado de la querella, Carlos Sebastián Espada, le explicó a este medio que la causa “empezó caratulada como ‘lesiones culposas’, después pasó a ‘homicidio culposo’.

En base a todos los elementos que teníamos recolectados, una persona que había manejado a alta velocidad en estado de ebriedad, que había atravesado un semáforo en rojo y que después de haber atropellado había intentado huir. Habíamos logrado acreditar que no se trataba de un ‘homicidio culposo’”, afirmó el letrado. Antes de finalizar el 2024, el 12 de diciembre se suspendió por segunda vez en tres meses la audiencia preliminar. “Cuando nos presentamos en los Tribunales, recién ahí tomamos conocimiento de que la jueza que preside el tribunal se encontraba afectada a otra audiencia”, afirmó en ese momento Carlos Sebastián Espada.

Audiencia preliminar

Pasaron nueve meses del 2025 y el 18 de septiembre se desarrolló la esperada audiencia preliminar. Así fue cómo minutos después de las 8 el tribunal compuesto por los magistrados María Margarita Nallar, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas dio inicio a la audiencia en donde se resolvió la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Semanas después, el martes 4 de noviembre pasado, en el fuero civil se realizó una audiencia con respecto a una futura indemnización por daños y perjuicios por el siniestro vial que se llevó la vida de Rubén Oviedo. Al frente del trámite estuvo la jueza Alejandra Caballero en una de las salas del edificio principal de los Tribunales jujeños.

Debates suspendidos

Pocos días después de lo ocurrido en el fuero civil llegaba la instancia penal, aunque la causa sufrió la primera suspensión de los debates que estaban programados para el miércoles 12 y viernes 14 de noviembre de 2025 con el mencionado tribunal confirmado. Problemas de salud en uno de los magistrados obligaron a un cambio de fecha que la Oficina de Gestión Judicial determinó que sea en marzo de 2026. Otra suspensión, la segunda en cuatro meses, marcó una nueva cancelación para el inicio de los debates. De esta manera, un día antes del martes 3 de marzo la familia Oviedo fue notificada de la novedad.

En este contexto, El Tribuno de Jujuy se comunicó con Patricia Oviedo, quien compartió su opinión. “Esta vez no hay una justificación para la suspensión de la audiencia penal que estaba prevista. En otras oportunidades era por una cuestión de agenda, por cuestiones de calendario, por la enfermedad de uno de los integrantes del tribunal. Pero la verdad que a esta altura no hay una justificación”, comentó la mujer que lleva adelante el reclamo de justicia por su padre. Este nuevo impedimento tiñó de una mezcla de bronca e indignación a la familia de la víctima, además de la incomprensión por lo ocurrido. Ante esto, el letrado Espada explicó lo sucedido.

“Acá la suspensión supuestamente tiene que ver con una nueva prueba que incorpora la defensa. Es una pericia accidentológica que se llevó a cabo en el fuero Civil, que entendemos nosotros que nada afecta el reclamo procesal de la familia Oviedo”, narró el profesional. De esta manera se ha ido acrecentando el malestar de los seres queridos de Rubén Oviedo hasta llegar a los siete años que se cumplen hoy del incidente vial que nueve meses más tarde se llevó la vida del hombre que tenía 77 años.