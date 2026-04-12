Un “lobo” efectivo triunfó 2 a 1 y lidera en soledad

Gimnasia y Esgrima se trajo tres puntos de oro de su visita a la ciudad bonaerense de Carlos Casares. En un partido de ida y vuelta, el "lobo" venció 2 a 1 a Agropecuario por la novena fecha y, con este resultado, se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones en la Zona B de la Primera Nacional del fútbol argentino.

Martín Lazarte, que se sumó a la delegación del "lobo" a último momento, tras la detención de Emiliano Endrizzi y el escándalo en el Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán", fue titular ayer en cancha del "sojero", no obstante tuvo que ser reemplazado saliendo lesionado en el segundo tiempo.

El encuentro arrancó movido desde el pitazo inicial. A los 2 minutos, el local sorprendió con un gol de Tomás Lecanda que parecía complicar los planes del equipo de Hernán Pellerano. Sin embargo, la reacción fue inmediata: apenas alrededor sesenta segundos después, a los 3, el salteño Mauro Cachi aprovechó una oportunidad y marcó la igualdad para el conjunto visitante.

Luego de ese par de goles ambos combinados tuvieron algunas chances para desnivelar el resultado parcial pero no estuvieron certeros.

Así las cuestiones, ambos clubes se fueron al descanso empatados 1 a 1.

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar la ventaja y lo consiguió rápido. Al minuto de juego, Cristian "Polaco" Menéndez recibió dentro del área y, con una gran definición, puso el 2 a 1 para los norteños.

A partir de ahí, el equipo jujeño supo replegarse con orden y aguantar los intentos de un "sojero" que no encontró los caminos para romper el cerco defensivo pese a tener la posesión de la pelota en gran parte de la etapa final.

Con esta victoria, el "lobo" cierra una semana agitada demostrando que el grupo está fuerte en lo deportivo. El triunfo en el estadio "Ofelia Rosenzuaig" le permite seguir a la cima del torneo y ahora deberá revalidar este presente el próximo fin de semana ante su gente en el estadio "23 de Agosto". El rival que se le viene al "lobo" es Almagro un equipo de los tantos irregulares que hay en la competencia.

El comunicado de PSA

La Policía de Seguridad de Aeroportuaria emitió ayer un comunicado sobre la situación ocurrida el sábado en el aeropuerto “Doctor Horacio Guzmán”. “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque ‘Jorge Newbery’. Alertados por el personal de la aerolínea, activamos de inmediato el Plan de Contingencia.

En efecto: la terminal aérea dejó de estar operativa; la aeronave fue trasladada a una posición remota y se convocó a Bomberos y a explosivistas de la Policía de la Provincia para llevar adelante los protocolos correspondientes. Al llegar a la zona segura, atrapamos al sospechoso e hicimos descender a los pasajeros para controlar sus equipajes.

Seguidamente, nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza. Rápidamente, el aeropuerto volvió a la normalidad y el aprehendido quedó imputado por infundir temor público. La seguridad no es un juego, la construimos entre todos”, señala el comunicado.