River Plate no afloja su andar ganador

River Plate prolongó su gran momento y derrotó a Racing por 2-0 en el estadio Presidente Perón, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026. De esta manera, logró su quinta victoria consecutiva.

El primer gol del partido fue convertido por el delantero Facundo Colidio, después de un error de Marcos Rojo -encima en el complemento fue expulsado- iban 33 minutos de la primera mitad, mientras que el atacante Sebastián Driussi sentenció el triunfo en tiempo adicionado.

El equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades.

En la próxima fecha, el "millonario" será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo a partir de las 17, mientras que la "academia" visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13.30.

Racing arrancó mejor el partido, pero el gol de Colidio fue determinante para el trámite posterior. Es que el local se vio obligado a salir a buscar el empate y quedó expuesto a los contragolpes. Pero recién en el final pudo cerrar su suerte con un golazo de Driussi.