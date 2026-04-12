Fueron coronados ayer los ganadores de la 2º edición

Defensores de Yuto en sub 16 y Atlético San Pedro en sub 14, se quedaron con la Copa de Campeones “Carnaval de Goles-Gobierno de Jujuy”. Las finales se desarrollaron en el estadio “La Tablada”.

En el primer turno, la “naranja mecánica” fue contundente ante Defensores de Belgrano. De entrada Ignacio Palacios puso el primer gol de la mañana aprovechando una serie de rebote. El elenco tilcareño sintió el golpe, se desconcentró y tras cartón apareció Mauricio Villafañe para ampliar la ventaja cuando el cronómetro marcaba 10 minutos de la primera parte.

TROFEO | PARA EL CAPITÁN DE ATLÉTICO SAN PEDRO.

Con el correr de los minutos, Belgrano intentó acomodarse en la cancha ante un rival que se había apoderado del medio campo, que tenía el control de la pelota y por momentos con espacios pudo haber marcado otra vez. En el complemento, Defensores de Belgrano salió con otra idea, los cambios le dieron “frescura” y poco a poco comenzó a acorralarlo a Yuto que no podía salir del asedio de su rival.

Por eso no sorprendió que lograra el descuento. A los 7 minutos una falta sobre el área de Carranza sobre Ariel Paco el juez Víctor Terán no dudo en cobrar penal, que un minuto después el propio Paco cambió por gol. El descuento le dio expectativas de poder empatar al “defe”, sin embargo sucedió todo lo contrario, pagó caro cada desatención, porque a los 10 minutos Valentino Agüero encontró un rebote luego del tiro libre y le dio tranquilidad a Yuto. Tras cartón, apareció Antonio Rosa, a los 13 minutos primero y luego a los 23 para poner la partida 5 a 1. Sobre el final, Valentino Palacios puso cifras definitivas, 6 a 1 para un Defensores de Yuto que tuvo su revancha después de haber perdido la final de la Copa de Campeones el año pasado.

El sub 14

EL “MILLONARIO” | FESTEJÓ EN SUB 14 DESPUÉS DE GANARLE A TALLERES POR PENALES.

En el segundo turno, también en el estadio “La Tablada”, Atlético San Pedro le ganó a Atlético Talleres por penales 4 a 2 luego de haber igualado en el tiempo reglamentario 0 a 0. Las acciones fueron controladas por Mariano López. Fue un tiempo para cada uno, ya que durante la primera etapa, estuvo mejor el “millonario” y en el complemento, con mucho empuje, el “expreso” lo fue metiendo contra su arco, no obstante faltó claridad en ambos lados. Por eso fueron a los penales y el más efectivo fue Atlético San Pedro anotando por intermedio de Soria, Jurado, Ahmid y Cuellar, mientras que el arquero Medina se atajó dos remates de Atlético Talleres.

Torneo federal

NORMANDO ÁLVAREZ GARCÍA | LEANDRO CALVETTI, JULIO BRAVO Y MARIO LOBO.

Durante la final, Normando Álvarez García, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, remarcó el constante crecimiento del deporte en la provincia impulsado por el Gobernador Carlos Sadir “coronamos una competencia federal, que tuvo durante su desarrollo la participación de equipos de distintos puntos de Jujuy”.