Caspalá: un hombre sobrevivió tras ser arrojado por una vaca a un barranco

La comunidad de Caspalá vivió momentos de extrema tensión luego de que un hombre fuera arrojado a un barranco de 30 metros de profundidad tras ser embestido por una vaca. El impactante accidente ocurrió en el Paraje Tambillo, una zona de difícil acceso, y la alerta llegó gracias al aviso de un adolescente de 17 años, que caminó varias horas hasta alcanzar el destacamento policial.

Una vez activado el protocolo de emergencia, se conformó una comisión de rescate integrada por efectivos policiales, personal de enfermería y ocho empleados municipales. El equipo debió recorrer cuatro horas a pie por terrenos críticos para llegar hasta la víctima. En el lugar, R. Z. fue estabilizado y, mediante un operativo complejo, descendido con el apoyo de Bomberos de Humahuaca y voluntarios de la zona.

Finalmente, cerca de las 19:00 horas, el damnificado arribó a la localidad de Caspalá, desde donde fue trasladado de urgencia por el SAME al hospital de Humahuaca. A pesar de la tremenda caída, el hombre ingresó al nosocomio en estado estable, un resultado que los rescatistas atribuyeron a la rapidez y el profesionalismo de todos los intervinientes.