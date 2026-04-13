Caso Ángel: Detuvieron a la madre y su pareja

Tras conocerse los resultados de la autopsia a Ángel López, el nene de 4 años que murió el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, el Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmó que durante la noche de este domingo fueron detenidos la madre del nene, Mariela Altamirano, y Michel Kevin González, actual pareja de ella.

Según informaron desde la dependencia judicial, probablemente este martes se realice la audiencia de control de detención y se los impute formalmente por el delito de homicidio agravado por el vínculo y en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Tenía 22 golpes internos que corresponden a agresiones físicas en la cabeza: en la región frontal, occipital (nuca) y temporal. Así lo confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

Además, plantearon que el caso podría encuadrarse en un síndrome del niño maltratado, una condición que describe a menores que sufren violencia de manera reiterada.

Altamirano y González fueron alojados en dependencias separadas, la mujer en la comisaría de Rada Tilly, unos 10 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, y el hombre en la Comisaría General Mosconi, del barrio comodorense de Kilómetro 3.

La pareja que tenía a su cuidado a Ángel tiene también una hija de seis meses de edad, que quedó a resguardo de la Justicia y en las próximas horas sería trasladada a Córdoba, donde residen familiares de Altamirano.

La conclusión final de la autopsia a la que accedió este medio establece que Ángel sufrió muerte cerebral vinculable a una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

El viernes, la fiscalía confirmó que el niño presentaba múltiples "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años".