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Internacionales

Irán respondió al bloqueo de Trump y aseguró que controla el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que cualquier acción enemiga desencadenará una respuesta letal en esa vía clave para el comercio global.

Domingo, 12 de abril de 2026 16:44
Irán afirma tener el "control total" del Estrecho de Ormuz

Tras el fracaso de las negociaciones y el bloque naval impulsado por Donald Trump, Irán aseguró que el estrecho de Ormuz se encuentra "bajo control total" de sus fuerzas armadas, en un nuevo cruce que eleva la tensión en la región.

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A través de un mensaje difundido en la red social X, que estuvo acompañado por una video en el que se observan embarcaciones apuntadas por sistemas de seguimiento militar, el comando naval iraní afirmó que todo el tránsito marítimo en la zona está monitoreado por sus tropas.

"Todo el tráfico está bajo el control total de las fuerzas armadas", señalaron, y advirtieron que cualquier movimiento del adversario podría tener consecuencias graves. "El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si da un paso en falso", agregaron.

En este escenario, analistas internacionales advierten que cualquier incidente en el estrecho de Ormuz podría escalar rápidamente y afectar no solo a la región, sino también al mercado global de petróleo, dada la relevancia de ese paso para el transporte de crudo a nivel mundial.

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