Hoy se inaugura la Glorieta de Plaza Belgrano

El acto oficial está programado para hoy, domingo 12 de abril, a partir de las 19:30. El evento central consiste en la reinauguración de la tradicional Glorieta, cuya estructura fue renovada íntegramente tras un proceso de concurso arquitectónico. Esta actividad marca el punto de partida de los festejos oficiales que culminarán el próximo 19 de abril con la conmemoración de la fundación de la capital jujeña.

La intervención arquitectónica incluye la creación de un nuevo sector de servicios en el subsuelo, donde se instalaron baños públicos inclusivos y adaptados para personas con discapacidad. Estas instalaciones contarán con personal de limpieza permanente y atención personalizada para garantizar el mantenimiento de este punto estratégico del casco histórico, que integra el complejo del Cabildo y el Paseo Sarmiento.

En la parte superior de la estructura se realizaron modificaciones técnicas para potenciar el espacio como escenario de expresiones artísticas. Según destacó el intendente Jorge, la obra busca modernizar el equipamiento urbano respetando el valor histórico de la antigua Plaza de Armas, brindando a los jóvenes y familias un lugar de encuentro con infraestructura de nivel.

Por su parte, las autoridades municipales invitaron a los vecinos y turistas a participar de la jornada inaugural. Luciano Córdoba confirmó que el espectáculo de esta tarde está diseñado para resaltar la puesta en valor de la zona, en un entorno de gran contenido histórico para la independencia nacional.