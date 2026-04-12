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Ángela Torres volvió a emocionar en el Gran Rex y desató la euforia del público

La artista no contuvo las lágrimas ante sus fans y se prepara para un nuevo show este domingo.

Domingo, 12 de abril de 2026 10:23

La cantante Ángela Torres volvió a emocionar al público con su segundo show en el Teatro Gran Rex, en el marco de su gira “No me olvides”.

La artista vivió una noche cargada de intensidad en la que interpretó sus canciones más representativas de su álbum debut ante un teatro colmado y reafirmó su crecimiento dentro de la escena pop nacional.

El recital, que formó parte de una seguidilla de fechas agotadas, volvió a demostrar la fuerte conexión que Torres mantiene con su público. Durante el show, no faltaron momentos destacados como su interpretación de “Vértigo”, uno de los temas más celebrados de su repertorio, y sorpresas como la participación de Juliana Gattas, con quien compartió escenario en una versión especial de “Maquillada en la cama” que generó ovación.

La cantante cantó temas como “Favorita”, que alcanzó el Disco de Oro, “Superheroe” y hasta realizó un conver de “La Fama” de Rosalía y The Weeknd. Además, la joven se sinceró ante su público al declarar que “estaba un poco resfriada”, pero brilló igual en el escenario.

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