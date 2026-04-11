Boca Juniors igualó 1 a 1 con Independiente de Avellaneda

Boca, con un penal discutido que necesitó la intervención del VAR, empató 1 a 1 con Independiente, en condición de local, en el marco del clásico de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio "La Bombonera", el uruguayo Matías Abaldo abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Milton Giménez lo empató a los 48.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 22 puntos. En la próxima fecha, el "xeneize" visitará el estadio Monumental para enfrentar a River, desde las 17 del próximo domingo, en el Superclásico del fútbol argentino. Antes, el martes el cuadro "azul y oro" recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el equipo de Gustavo Quinteros escaló a la quinta posición de la Zona A con 19 puntos. En la próxima fecha, el "rojo" recibirá a Defensa y Justicia.

River

Racing recibirá hoy a River Plate, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B. El encuentro, que está programado para las 20, en el estadio "Cilindro de Avellaneda".