Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos de su esposa en medio de la crisis de la obra social

En apenas 12 días, el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) transfirieron cerca de 900 millones de pesos a tres fideicomisos ligados a Liliana Esther Zulet, esposa del líder gremial Hugo Moyano y administradora del holding empresarial que orbita alrededor del sindicato. Las operaciones, ocurridas entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, quedaron al descubierto a partir de registros a los que accedió LA NACION y encienden alertas internas en un contexto de grave crisis financiera.

Las primeras dos transferencias se concretaron el 5 de septiembre. Una de casi 50 millones de pesos fue destinada al fideicomiso Thoth, y otra de más de 90 millones de pesos a Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que se asoció con Moyano en 2008 y que luego fue designado director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense de Daniel Scioli. El 9 de septiembre se sumó un giro de 147 millones de pesos desde la cuenta del gremio hacia el fideicomiso Khasis.

Las últimas dos transferencias se realizaron desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre enviaron casi 30 millones de pesos al fideicomiso Dhanvantari –cuyo nombre remite al dios hindú de la medicina, el rubro que impulsó los negocios de Zulet– y al día siguiente se concretó un depósito de casi 590 millones de pesos al mismo destino.

Los tres fideicomisos fueron creados entre noviembre y diciembre de 2024. Dos de ellos se inscribieron el 1° de noviembre, y el restante el 1° de diciembre. Todos comparten el mismo domicilio fiscal: avenida Belgrano 1255, donde funcionan empresas del holding de Zulet como Iarai (salud), Aconra (construcción) y Dixey (textil), que históricamente tuvieron como único gran cliente al sindicato de Camioneros. En esas sociedades figura contratado Jerónimo Moyano, hijo de 26 años del matrimonio.

Los movimientos de dinero se produjeron casi en paralelo al momento en que comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores para Oschoca, considerada la “viga maestra” de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias ocurrieron solo un mes después de que se activara en la Justicia una causa por presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel sindical en Mar del Plata.