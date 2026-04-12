Chikungunya: llegan a 49 los casos confirmados

La provincia de Jujuy reporta un total de 49 casos confirmados de chikungunya, según el último informe de la Dirección General de Epidemiología. Además, hay 17 casos probables en estudio, a la espera de los resultados de laboratorio.

En las últimas horas se registraron 12 nuevos contagios, con la siguiente distribución: Aguas Calientes (7 casos), Caimancito (2), San Pedro (2) y San Salvador de Jujuy (1). Con esta actualización, el mapa epidemiológico provincial queda encabezado por Aguas Calientes, que acumula 29 casos, seguido por San Pedro (6), Caimancito (5), Perico (4), San Salvador de Jujuy (3), Libertador General San Martín (1) y Yuto (1).

Desde la cartera sanitaria indicaron que la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves a moderados y evolucionan favorablemente bajo seguimiento médico. No obstante, se informó que un paciente pediátrico requirió internación y permanece estable.

Las autoridades recordaron que el chikungunya se transmite por la picadura del mosquito, al igual que el dengue y el zika, e insistieron en la necesidad de eliminar criaderos en los hogares. Las principales recomendaciones incluyen descartar recipientes con agua acumulada, limpiar canaletas y desagües, cambiar el agua de bebederos y floreros a diario, y mantener tapados los tanques.

Además, se aconseja usar repelente, vestir ropa clara que cubra la piel, colocar mosquiteros y extremar los cuidados en bebés y personas gestantes. Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, dolor muscular, cefalea y fuertes molestias articulares. Ante su aparición, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o utilizar el sistema de consulta virtual del Ministerio de Salud.