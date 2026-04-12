25°
12 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Irán
Ángela Torres
Chikungunya
Cuti Romero
Irán
Santa Fe
Irán
Ángela Torres
Chikungunya
Cuti Romero
Irán
Santa Fe

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
SANTA FE

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de una familia

Dos adultos y dos menores perdieron la vida al colisionar su camioneta contra un camión. Las víctimas se dirigían a un torneo de fútbol infantil que tras el trágico hecho decidieron suspender las actividades deportivas.

Domingo, 12 de abril de 2026 17:03
EL TRÁGICO HECHO SE REGISTRÓ EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, todas integrantes de una misma familia, murieron este domingo al chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión en la ruta nacional 34, en proximidades de la localidad de Cañada Rosquín, en el sur de Santa Fe. Según las primeras informaciones un tercer niño resultó herido, pero su vida no corría peligro.

La familia, oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, a pocos kilómetros del lugar del siniestro, viajaba a participar de un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, situada a unos 24 kilómetros de donde se produjo el choque.

El suceso generó consternación en la comunidad de la zona por lo que fueron suspendidas de forma inmediata las actividades deportivas previstas en el departamento San Martín.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 de hoy en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34. Las víctimas se desplazaban en una camioneta con destino a San Martín de las Escobas para asistir al torneo “Cachorritos”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD