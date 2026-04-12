Un trágico siniestro vial se cobró la vida de una familia

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, todas integrantes de una misma familia, murieron este domingo al chocar la camioneta en la que viajaban contra un camión en la ruta nacional 34, en proximidades de la localidad de Cañada Rosquín, en el sur de Santa Fe. Según las primeras informaciones un tercer niño resultó herido, pero su vida no corría peligro.

La familia, oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, a pocos kilómetros del lugar del siniestro, viajaba a participar de un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, situada a unos 24 kilómetros de donde se produjo el choque.

El suceso generó consternación en la comunidad de la zona por lo que fueron suspendidas de forma inmediata las actividades deportivas previstas en el departamento San Martín.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 de hoy en el kilómetro 134 de la ruta nacional 34. Las víctimas se desplazaban en una camioneta con destino a San Martín de las Escobas para asistir al torneo “Cachorritos”.