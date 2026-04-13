“La Justicia respondió a la familia de Fernando Reyes”

La Fiscalía y la querella catamarquerña manifestaron su conformidad con el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular, en contra de Danna Estrella Martínez, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra, por el asesinato del joven jujeño oriundo de la localidad de Pama Blanca, Fernando Reyes.

Así lo expresaron el pasado viernes a última hora de la noche, al cierre del juicio por jurados, que se realizó en la ciudad catamarqueña de Belén.

En la oportunidad, el fiscal del caso Alejandro Dalla Lasta, en diálogo con la prensa, señaló que están conformes porque "se lograron dos condenas de prisión perpetua, en el caso de Martínez (expareja de Reyes) y Toranzo".

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) remarcó además que "fue una causa muy difícil" y "muy complicada".

En este sentido, destacó que "se llevó a cabo una investigación muy exhaustiva" por parte de la Fiscalía de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén y "se tuvo un resultado importante".

"El pueblo de Belén, a través del veredicto, ha dado una respuesta a la Justicia y respondió a la familia del jujeño Fernando Reyes, y a la sociedad en general", concluyó.

La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, Florencia Reartes Sesto, añadió que "si bien lo que dictaminó el veredicto no es lo que se planteó de la Fiscalía desde un principio, estamos muy conformes con todo el jurado, que presenció las audiencias de debate y sacaron sus conclusiones de este hecho".

Por otra parte, los abogados querellantes, Fabricio Segovia y Juan Pablo Morales indicaron que la familia del joven jujeño Fernando Reyes también "está conforme" con la resolución del jurado popular.

El viernes pasado, en el último día del juicio por jurados, los mismos declararon culpable a Danna Estrella Martínez y a Simón Alcides Toranzo por el homicidio de Reyes, y condenó a Villagra por encubrir el crimen.

Tras deliberar, el jurado popular resolvió declarar culpable a Martínez por el delito de "homicidio doblemente agravado por existir una relación de pareja previa y por haber sido cometido con alevosía en calidad de coautora"; a Toranzo por "homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía en calidad de coautora"; y a Villagra por "encubrimiento agravado".

Por otra parte, el jurado desechó el agravante del concurso premeditado de dos o más personas que la Fiscalía le había impuesto a Martínez, Toranzo y Villagra durante la investigación penal preparatoria, y que sostuvo durante el juicio.

Pero, además, decidió condenar a Villagra por un delito menor,como el "encubrimiento agravado". Villagra y Toranzo compartían la acusación de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautores".

Con este veredicto, Martínez y Toranzo serán condenados a prisión perpetua. Villagra, por su parte, recibirá una pena de entre uno a seis años de prisión efectiva. Villagra ya cumplió dos años y 11 meses de prisión preventiva. Es decir, tiene cumplida parte de la eventual pena.

Mañana martes se realizará la audiencia de cesura de pena. Es el acto procesal en el que se tienen que imponer las penas a los tres culpables. Ahí, se formalizará la condena a prisión perpetua para Martínez y Toranzo, y se sabrá cuántos años de cárcel tendrá que cumplir Villagra.

Está previsto que esto se debata en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), en la ciudad Capital de Catamarca. Esa audiencia será dirigida por el juez director del proceso, Fernando Esteban.

Sobre los hechos de cruento crimen

El homicidio del joven jujeño Fernando Reyes se conoció en diciembre de 2023. El 6 de aquel mes fue arrestada Danna Martínez (pareja) y también oriunda de la localidad de Pampa Blanca, luego de que un amigo de Reyes denunciara su desaparición ante la Policía. Ese día, la Policía realizó rastrillajes y encontró restos óseos que fueron analizados y se confirmó que eran humanos. El hallazgo se produjo en La Ciénaga de la localidad catamarqueña de Belén, en cercanías del domicilio en donde vivía Reyes junto a Martínez y sus dos hijos. La mujer había dado diferentes versiones sobre el paradero de su expareja. En un primer momento dijo que éste había viajado a La Rioja por trabajo y luego le manifestó a la Policía que había regresado a Jujuy porque uno de sus hermanos había fallecido.

Confesión y detención

Otro dato que se conoció en plena etapa investigativa y que terminó de cerrar la principal hipótesis, es que una de las hijas de Fernando Reyes, en una oportunidad había manifestado a los investigadores que “su papá estaba enterrado en la canchita”. La jujeña Danna Martínez fue la primera persona detenida que tuvo la causa y a quien se le endilgó desde un comienzo, el delito de “homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar una relación de pareja y por el concurso premeditado de dos o más personas”. En tanto, Simón Alcides Toranzos y Mayra Villagra fueron imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas” y luego Villagra sería condenada por encubrimiento.