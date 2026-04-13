Preocupación de vecinos por hechos de inseguridad

Un nuevo hecho de inseguridad sufrió una familia de la capital jujeña. En este caso, el escenario fue el barrio Las Alpacas, detrás de un conocido supermercado mayorista de la colectora de la ruta nacional N° 9, en el acceso sur de la capital jujeña.

Tras el episodio ocurrido en la madrugada de ayer y de otras situaciones similares, vecinos del sector barrial se comunicaron con El Tribuno de Jujuy, para dar a conocer públicamente lo ocurrido en los últimos meses.

Por esa razón, este diario se acercó hasta el lugar para dialogar con los vecinos preocupados por lo que sucede y las medidas de seguridad que reclaman, más allá que por esas razones, los entrevistados prefirieron no dar sus identidades al momento de relatar lo ocurrido.

En ese contexto, un hombre domiciliado en la zona le narró a este matutino que ayer por la madrugada mientras dormía fue despertado por el ladrido de su perra. Eran cerca de las 4, cuando aún aturdido se levantó para observar qué ocurría y vio a través de la ventana la presencia de sospechosos.

Se trataba de un sujeto que manipulaba una linterna, quien al ver al denunciante la bajó de golpe. Fue entones, que el vecino con el afán de espantarlos del lugar les gritó a los inculpados, los cuales rápidamente se dieron a la fuga. Además, presionó el botón acompañado del sonido de la alarma, que dio aviso a la Policía.

En el medio de la preocupación por los niños que también se encontraban en la casa, alrededor de media hora más tarde arribó una comisión de la Seccional 31° del barrio capitalino de Coronel Arias, que tiene jurisdicción en el barrio Las Alpacas.

Una vez en el escenario del hecho, los efectivos se entrevistaron con el damnificado y realizaron un rastrillaje por los alrededores con el objetivo de encontrar a los sujetos, aunque con resultado negativo.

En la continuidad de su relato, en diálogo con este medio se refirió a cómo ingresaron a su terreno. Los sujetos rompieron un tramo del alambrado perimetral ubicado en el sector trasero y comenzaron a trepar por un techo con el objetivo de alcanzar la ventana del piso superior, momento en el cual el hombre los ahuyentó.

Horas más tarde, el denunciante dialogó con vecino de enfrente, quien tiene instalada una cámara de seguridad que apunta hacia su propiedad. Así fue cómo pudo ver que eran tres los sospechosos encapuchados a los cuales no les pudo observar la cara, aunque sí observó cómo caminaron por la calle hacia el lateral de su terreno para ingresar al mismo.

Además, al ser consultado acerca de algún hecho con anterioridad, recordó que cuando se encontraba en construcción su casa, sujetos entraron al inmueble luego de romper dos puertas y se llevaron materiales que tenía guardados.

Por otro lado, una vecina del mismo sector barrial que se contactó con este diario hizo referencia a otro problema asociado al lugar. Se trata de la presencia de personas ajenas al barrio que llevan sus residuos para dejarlos en inmediaciones de sus casas, en donde aún hay pastizales y todavía no se construyó el desarrollo inmobiliario.

Finalmente, a todo lo narrado se suman los testimonios referidos a individuos que se acercan a la zona del mirador del sector para consumir bebidas alcohólicas, dejando la basura en las inmediaciones y causando molestias en los vecinos.