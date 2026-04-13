Sadir, Jorge y Jubert junto a la militancia

El presidente del bloque del Frente Jujuy Crece en Diputados, Santiago Jubert intervino en la masiva reunión de afiliados y militantes de la Unión Cívica Radical, desarrollada en el Comité Provincial para reafirmar el compromiso y respaldo a la gestión provincial y municipal.

El gobernador Carlos Sadir y el intendente capitalino, Raúl Jorge encabezaron el encuentro con el objetivo de consolidar el espacio político, ambos repasaron aspectos de su gestión y expusieron los principales lineamientos hacia adelante.

El Ejecutivo provincial remarco que "no somos lo mismo que el Gobierno nacional, hay una gran diferencia entre gobernar con sentido social y gobernar con una motosierra".

En Jujuy "no dejamos a ningún empleado público en la calle, a diferencia del presidente Javier Milei", quien "celebra despedir a los trabajadores estatales", apuntó Jubert.

En esta provincia "no frenamos la obra pública y nos hicimos cargo de las obras que Nación dejó de financiar, asumimos programas de salud, el Fondo de Incentivo Docente y los subsidios al transporte, porque entendemos que el Estado tiene que estar presente para acompañar a la gente", ponderó.

Asistieron también el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón; el diputado provincial, Adriano Morone,entre otros dirigentes radicales.

"Me llena de orgullo ser parte de este proyecto que transformó Jujuy. Hoy no somos la misma provincia de hace 20 años: crecimos, avanzamos y construimos un presente con más progreso y solidaridad entre jujeños", destacó.

Además, instó a organizar el territorio para seguir enfrentando el modelo de ajuste y abandono de Nación y pidió a los afiliados y militantes acompañar a Sadir y Jorge, quienes encabezan un proyecto que recupere la esperanza, el trabajo y el futuro para todos los jujeños.