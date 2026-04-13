Provincia y municipios articulan gestión en Tilcara

El gobernador Carlos Sadir "demostró que quiere estar al tanto de todas las problemáticas, de los vecinos y evaluar las acciones necesarias para darles una solución", sostuvo la intendente de Tilcara, Sonia Pérez sobre su visita junto al vicegobernador Alberto Bernis, más intendentes y jefes comunales de la Quebrada.

Sobre el rosario de necesidades planteado por los titulares de los gobiernos locales, el Ejecutivo provincial propuso abordar los temas vinculados a la gestión que logren soluciones concretas a los pobladores.

Por su parte, Bernis remarcó el haber escuchado sus opiniones, planes de trabajo y necesidades de los vecinos a lo que consideró como fundamental para proyectar las acciones del gobierno y garantizar el acompañamiento desde el ámbito legislativo.

Entre los temas planteados estuvo la baja de los recursos que impacta tanto a la Provincia como a los municipios, sobre ello Pérez remarcó que el tema afecta a quienes poseen la administración de fondos públicos, y que la recaudación es considerable lo cual exige agudizar, armonizar y articular la utilización de los fondos.

En el encuentro estuvieron también Analía Ruíz, secretaria de Gestión de la Gobernación y Félix Pérez, secretario de Coordinación de Agencia de Desarrollo; haciendo sus aportes de asistencia los intendentes y jefes comunales.