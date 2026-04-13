Diputados tratan informes de políticas públicas de género

La Comisión de Igualdad de oportunidades con perspectiva de género en la Legislatura de Jujuy y presidida por la diputada Natalia Morales, definió su agenda de trabajo con eje en la participación social, durante la primera reunión sostenida luego de su constitución.

El encuentro priorizó la apertura del espacio legislativo a organizaciones feministas, sindicatos y distintos sectores de la provincia, así como el tratamiento de informes sobre políticas públicas vinculadas a género.

Dicha comisión sesionará semanalmente los miércoles a las 11 "con un formato abierto que permita a distintos actores territoriales plantear sus demandas y prioridades", señaló la legisladora del PTS - Frente de Izquierda.

Entre los temas abordados en la oportunidad, estuvo el pedido del Consejo de la Mujer para presentar ante la Legislatura el informe anual previsto por la Ley Iara.

La comisión busca que esa instancia no se limite a los legisladores, sino que incluya la participación de referentes y activistas de los feminismos de la provincia, en línea con el seguimiento de políticas vinculadas a la violencia de género.