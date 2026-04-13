Acto de inicio de la "Semana de la Ciudad"

En horas de la mañana se realizó el acto oficial de apertura de esta agenda que agrupa los eventos conmemorativos de nuestra ciudad capital.

Estuvieron presentes el gobernador Carlos Sadir, el intendente Raúl "Chuli" Jorge, autoridades provinciales y municipales, además de veteranos de Malvinas.

Durante la ceremonia, se procedió al izamiento de las banderas en el recinto de la plaza.

Tras el acto formal, el intendente Jorge hizo hincapié en que extender las actividades a una semana completa permite poner en valor la identidad de nuestra capital, brindando el espacio necesario para celebrar su vasta historia y cultura.

Asimismo, brindó detalles sobre la organización de la Serenata a la Ciudad, que tendrá lugar el sábado 18 en la Ciudad Cultural a partir de las 19:30 hs.

El jefe municipal subrayó que, gracias a la gestión del gobernador Sadir para facilitar el espacio, el evento contará con la actuación central de Los Tekis, junto a otros artistas de renombre.

El intendente hizo extensiva la invitación a todos los jujeños y turistas para participar de esta velada y de las diversas propuestas de la semana.

Finalmente, se informó que el acto central del 19 de abril se llevará a cabo en la Plaza Argañaraz, frente al RIM 20, a las 9:30 hs.

Posteriormente, el tradicional desfile se trasladará a la Avenida Forestal del barrio Alto Comedero, cumpliendo así con un pedido especial de la Federación Gaucha para que el festejo llegue por primera vez a dicho sector.