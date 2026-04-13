Proyecto opositor para extender a 30 días la licencia porpaternidad

Un heterogéneo grupo de diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentó un proyecto de ley que busca actualizar y ampliar el régimen de licencias por parentalidad y paternidad desde un paradigma de corresponsabilidad familiar en la organización de las tareas de cuidado ante nacimientos y adopciones, con el objetivo de dar respuesta a las transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas en el mundo del trabajo.

El cambio más importante que propone es ampliar las licencias para progenitores no gestantes a 30 días corridos desde el nacimiento, todo un salto respecto de los apenas dos días que otorga la desactualizada ley de Contratos de Trabajo de 1974.

Para amortiguar los efectos de la transición hacia el nuevo régimen, la iniciativa establece que durante los primeros dos años contados desde la entrada en vigencia de la ley la licencia por paternidad sea de 20 días y no de 30.

"La previsión de una cláusula transitoria de implementación refleja un criterio de gradualidad responsable, que permite acompasar la ampliación de derechos con la sostenibilidad del sistema", se subraya en el proyecto.

Por otra parte, la norma propuesta crea una licencia adicional compartida de 20 días a repartirse entre los dos miembros de las parejas de progenitores para que puedan utilizar de manera continua o discontinua durante los primeros 12 meses de vida del recién nacido.

"La ampliación de la licencia para el progenitor no gestante y la creación de una licencia parental compartida constituyen instrumentos concretos para promover una participación más equitativa en las tareas de cuidado desde el inicio de la vida", indica el proyecto, que exige un mínimo de tres meses de antigüedad para trabajadores en relación de dependencia a los fines de acceder al régimen de licencias.

En tanto, se establece que las personas adoptantes también tengan 30 días corridos de licencia laboral, que empiezan a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga la guarda de adopción.

Por otro lado, para supuestos especiales (como nacimientos múltiples, nacimientos prematuros y/o internación neonatal, o discapacidad o enfermedad crónica del recién nacido) se agrega una licencia adicional de cinco días.

Otro cambio sustancial es que se crean asignaciones parentales (gestantes, no gestantes y adopción) por la misma cantidad de días para monotributistas y autónomos, un universo cada vez más grande dentro el mundo del trabajo que históricamente estuvo excluido de este tipo de prestaciones.

"Esta inclusión constituye un avance significativo en términos de equidad, considerando la creciente heterogeneidad del mercado de trabajo y la necesidad de garantizar pisos mínimos de protección social con independencia de la modalidad de inserción laboral", destaca el proyecto.