Imputan a Endrizzi por intimidación pública

El futbolista Emiliano Endrizzi, quien el sábado pasado fue detenido acusado de gritar que un pasajero tenía una bomba en el avión en el que había embarcado junto al resto del plantel del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue liberado pero quedó hoy formalmente imputado por el delito de intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.

La fiscalía consideró el hecho de gravedad y lo encuadró además como un delito contra la seguridad de medios de transporte. Durante la audiencia imputativa, el futbolista optó por no declarar y recuperó la libertad bajo restricciones procesales. Entre las medidas dispuestas por la Justicia, el imputado tiene la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El representante del MPF (Ministerio Público Fiscal) , había requerido para el deportista imputado la prisión preventiva en una unidad carcelaria federal, en función de la extrema gravedad del caso.

En ese sentido, el fiscal general Eduardo Villalba, con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta —que abarca a la Unidad Fiscal Jujuy—, adelantó que evalúa llevar adelante actuaciones complementarias en torno a lograr una reparación del daño causado, entre ellas, la posible intervención del Estado Nacional como querellante, a través del órgano de contralor que corresponda.