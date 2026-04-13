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Fortalecer la inversión en seguridad

Entregaron nuevos vehículos para la Policía de la Provincia

La incorporación de camionetas y motocicletas permitirá reforzar el patrullaje y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en todo el territorio provincial.

Lunes, 13 de abril de 2026 17:44

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó el acto de entrega de nuevos vehículos destinados a fortalecer el equipamiento de la Policía, acompañado por el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Urquiola. La actividad se desarrolló en la Central de Policía.

En la oportunidad, se concretó la incorporación de 16 camionetas que serán distribuidas en distintos puntos del territorio provincial, tanto en el interior como en San Salvador de Jujuy. Asimismo, se suman 24 motocicletas que serán destinadas a comisarías y seccionales, optimizando la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad.

Fortalecer la inversión en seguridad

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la importancia de sostener la inversión en materia de seguridad, en el marco de una política pública orientada al fortalecimiento institucional. En ese sentido, recordó que el año pasado se realizó una importante entrega de equipamiento, incluyendo tecnología específica para las fuerzas, y anticipó la continuidad de estas acciones.

Finalmente, indicó que, mediante recursos propios de la Policía, se prevé la adquisición de nuevos móviles, con el objetivo de continuar mejorando el servicio y brindar mayor seguridad a la comunidad.

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