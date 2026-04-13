"Cada meta cumplida nos motiva a seguir trabajando por la profesión"

En el marco del Día del Kinesiólogo, el presidente del Colegio de Kinesiólogos de Jujuy, Atilio Cachizumba, compartió un balance de su gestión y destacó los avances logrados durante su tercer mandato al frente de la institución, haciendo hincapié en el crecimiento profesional y el fortalecimiento del espacio colegiado.

Un camino de logros sostenidos

Cachizumba se mostró satisfecho por los objetivos alcanzados a lo largo de estos años, remarcando que el trabajo constante permitió consolidar al Colegio como un espacio de referencia para los profesionales de la kinesiología en la provincia, "estamos contentos por los logros obtenidos, por cada meta cumplida y por el acompañamiento de los colegas que confían en esta gestión".

En ese sentido, también subrayó que, "uno de los pilares fundamentales ha sido generar oportunidades de formación continua y actualización profesional, entendiendo que la capacitación permanente es clave en un área de la salud en constante evolución".

Nuevos espacios para la formación

Entre los avances más destacados, Cachizumba anunció la inauguración de un nuevo espacio destinado al dictado de talleres, cursos y actividades académicas. Este lugar, equipado con tecnología de última generación, permitirá desarrollar propuestas formativas de calidad y también albergar pequeños eventos vinculados al ámbito profesional.

"El objetivo es brindar herramientas concretas para que nuestros colegas puedan seguir creciendo, adaptándose a los nuevos desafíos y mejorando la calidad de atención a la comunidad", comentó.

Por otra parte, Cachizumba hizo especial hincapié en la importancia de mantener un vínculo cercano con los matriculados. En ese marco, invitó a todos los kinesiólogos de la provincia a acercarse al Colegio ante cualquier inquietud o necesidad, "queremos que sepan que este es un espacio de puertas abiertas, donde pueden recibir asesoramiento, plantear dudas y encontrar acompañamiento. Escuchar a los colegas también nos permite mejorar y seguir avanzando", afirmó.

Además, vale resaltar que el Colegio llevara a cabo un agasajo el próximo viernes 17 en sus instalaciones, convocatoria abierta.

Mirada hacia el futuro

El titular del Colegio destacó que estos logros no representan un punto de llegada, sino un impulso para continuar trabajando con mayor compromiso. En una fecha tan significativa para la profesión, renovó el llamado a la participación activa de los kinesiólogos, entendiendo que el crecimiento colectivo depende del aporte de todos, "cada consulta, cada propuesta y cada desafío nos motiva a seguir construyendo un Colegio más fuerte, moderno y cercano a sus profesionales".

Finalmente, hizo llegar un cálido saludo a todos los Kinesiólogos reconociendo el valor de la labor diaria, "saludamos a todos los colegas y agradecemos por su compromiso con la gente ya que son matriculados con garantía profesional".