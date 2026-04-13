“Su carrera está arruinada”: la durísima frase que se escucha contra Blake Lively

El giro que tomó la causa por el escándalo en el set de Romper el círculo provocó un revés en la estrategia de Blake Lively y el fortalecimiento de los argumentos que siempre planteó Justin Baldoni.

En ese contexto, en los últimos días, está resonando una fuerte frase que se escucha sobre la actriz en el centro de Hollywood: “Su carrera está arruinada”.

El comentario se lo hizo al medio Daily Mail un ejecutivo de Disney, que guardó el anonimato, y que expuso lo que piensan muchos directivos sobre la estrella de Gossip Girl.

“Esta demanda la arruinó en Hollywood. La verdad es que nunca fue muy popular. Tenía fama de ser difícil, una de esas personas tóxicas que siempre creen saberlo todo”, sentenció.

Para este ejecutivo, Lively “se buscó sus propios problemas y ahora debe soportarlos”. También expresó con ironía que “nadie derrama lágrimas por ella” en Hollywood.

Los comentarios surgieron luego de que un juez federal desestimara la gran mayoría de las demandas que Lively había presentado contra Baldoni.

Luego de que se supiera que el magistrado había descartado 10 de las 13 acciones que había iniciado la protagonista del film, los representantes legales de ambos fueron llamados por el juez para lograr un acercamiento, que fue infructuoso.

Solo quedaron tres causas firmes, la de incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias, que son las que deberían resolverse. La demanda por acoso sexual, que era una de las más importantes, se cayó.

Es por eso que, al no haber más instancias de negociación, el juicio finalmente se resolverá cara a cara entre los protagonistas: ambos rechazaron un intento de acuerdo de última hora y todo terminará en un proceso oral.

De acuerdo a lo que confirmó el medio Daily Mail, los protagonistas de la película que fue un éxito en 2024 se verán frente a frente el próximo mes en los tribunales.