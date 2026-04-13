Banco Macro y EmprendeIAE lanzan una nueva edición del programa de formación y acompañamiento emprendedor

Ya está abierta la convocatoria para NAVES Argentina 2026, el programa nacional de formación emprendedora impulsado por Banco Macro y EmprendeIAE, que convoca a personas de todo el país a desarrollar y potenciar

sus proyectos de negocio.A través de un proceso de formación, mentorías y espacios de intercambio con

especialistas y otros participantes, el programa busca fortalecer ideas innovadoras, acompañar el crecimiento de empresas nacientes y promover el desarrollo de nuevas iniciativas dentro de compañías en marcha.

EmprendeIAE, con más de 25 años de experiencia, se ha consolidado como un referente en la promoción del espíritu emprendedor y en la generación de conocimiento aplicado para la creación y el crecimiento de empresas

innovadoras en el país.

Desde hace más de una década, Banco Macro acompaña el desarrollo del programa, contribuyendo a ampliar su alcance nacional y acercar oportunidades de formación a emprendedores de distintas regiones del país.

Gracias a esta alianza estratégica, más de 15.900 emprendedores de todo el país han participado del programa y se han potenciado más de 8.640 proyectos de negocio, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor argentino.

Edición 2026



NAVES Argentina tendrá una duración aproximada de siete meses y está dirigido a emprendimientos, PyMEs y startups que buscan innovar en sus modelos de negocio y fortalecer su gestión empresarial.

Durante el programa, los participantes trabajan en aspectos clave para el desarrollo de sus iniciativas, como modelo de negocio, propuesta de valor, estrategia comercial, proyecciones económico-financieras y desarrollo de

equipos.

El recorrido comienza con una instancia inicial de formación que combina contenidos asincrónicos con encuentros virtuales.

Luego, los proyectos que avanzan acceden a una etapa de profundización junto a profesores y mentores del IAE, con modalidad online o blended, que incluye instancias presenciales en el Campus del IAE Business School en Pilar.

A lo largo del proceso, los equipos participan de mentorías personalizadas con especialistas de la red del IAE y también de instancias grupales, espacios colaborativos donde emprendedores de distintos proyectos comparten

experiencias, analizan desafíos comunes y enriquecen el desarrollo de sus iniciativas.

Dependiendo del grado de madurez, los postulantes podrán inscribirse en una de las siguientes tres categorías:

- Idea de Negocio

- Empresa Naciente

- Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha

Podrán presentarse solo proyectos alineados a las siguientes verticales:

- Agronegocios

- Economía del Conocimiento (Se incluyen servicios y soluciones para estas

industrias, así como también desarrollos vinculados a biotecnología y medicina)

- Energías Renovables

- Minería

- Oil & Gas

- Salud- Vitivinícola

- Turismo



Premio final



Los proyectos ganadores del programa accederán a distintos beneficios orientados a potenciar el desarrollo de sus iniciativas, entre ellos instancias de formación, asesoramiento especializado y oportunidades de vinculación con actores del ecosistema emprendedor.

“Creemos en el potencial del talento emprendedor argentino como motor de desarrollo. Por eso, en Banco Macro reafirmamos nuestro compromiso impulsando iniciativas de alcance nacional con impacto real. La alianza con

EmprendeIAE es clave para consolidar a NAVES Argentina como un programa de formación, mentoría y crecimiento, que brinda herramientas y oportunidades a emprendedores de todo el país para pensar en grande”, señaló Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

“El desarrollo emprendedor es clave para generar oportunidades, innovación, y prosperidad en un país. Desde NAVES buscamos acompañar a quienes deciden emprender, brindándoles herramientas, formación y una red de apoyo que les permita identificar problemas, diseñar propuestas de valor y transformar sus ideas en proyectos con potencial decrecimiento e impacto”, señaló Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE.

“NAVES" es aprendizaje, ejecución de proyectos soñados, y una experiencia compartida junto a profesores, mentores y otros emprendedores. Queremos acompañar a cada postulante en el proceso creativo y contribuir para que cada una de esas iniciativas se hagan realidad y generen todo el valor que la sociedad necesita", destacó Fausto García, Director de EmprendeIAE.



Inscripción



La convocatoria para participar de NAVES Argentina 2026 ya se encuentra abierta y hay tiempo de inscribirse hasta el 28 de abril.

Los emprendedores interesados pueden postular sus proyectos a través de https://www.macro.com.ar/naves.

Acerca del IAE Business School

IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral, fue fundada en 1978. Con más de 45 años de experiencia en la formación de empresarios y ejecutivos, su misión es contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación integral de líderes empresariales.