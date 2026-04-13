“Traicionera” al estilo de Luciano y Ángela

Las reconocidas estrellas argentinas Luciano Pereyra y Ángela Leiva presentaron su versión en cumbia de "Traicionera", sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que forma parte de la banda sonora de la serie "Dear Killer Nannies: Criado por sicarios".

La producción, disponible en Disney+ y Hulu, presenta una historia impactante inspirada en hechos reales, donde la música juega un papel clave al acompañar emocionalmente los momentos más intensos de la narrativa.

En este contexto, la versión cumbia de "Traicionera" aporta una nueva dimensión sonora al proyecto, combinando la fuerza interpretativa y la sensibilidad única de ambos. La colaboración logra capturar una energía contemporánea sin perder la esencia emocional que caracteriza a Pereyra y Leiva.

Formar parte de este soundtrack representa una oportunidad significativa para los artistas, consolidando su presencia en proyectos audiovisuales de alcance internacional y reforzando el impacto de la música latina en narrativas globales

El soundtrack de "Dear Killer Nannies: Criado por sicarios", que incluye "Traicionera" (versión Cumbia), ya está disponible en todas las plataformas digitales.