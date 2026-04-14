El Parlamento del Norte reclamó mayor federalismo

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, miembro de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, ayer a la tarde participó en la reunión sostenida en San Miguel de Tucumán, en el marco de la 57° Sesión plenaria del organismo de la región.

Una intensa agenda institucional se desarrolló en la Legislatura de Tucumán, que incluyó la firma de un convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la UNT, la recepción de propuestas de la Federación Económica de Tucumán y un fuerte posicionamiento regional frente al escenario económico nacional.

En paralelo, las comisiones trabajaron en más de 130 proyectos presentados de cara a la sesión plenaria de hoy a las 10, con participación de legisladores jujeños.

Los vicegobernadores y autoridades legislativas pusieron en valor el rol del bloque regional como espacio de articulación política y manifestaron su preocupación por la disminución de recursos coparticipables, la falta de distribución de fondos y el retiro de aportes nacionales en áreas sensibles como salud, educación e infraestructura.

Junto a Bernis y Carlos Silva Neder, presidente del Parlamento y vicegobernador de Santiago del Estero, llegaron también a esa provincia los vicegobernadores Teresita Madera (La Rioja) y Antonio Marocco (Salta); además de Carmen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco); Henry Flick (vicepresidente 1° del Senado de Corrientes); Eduardo Tassano (presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes); Oscar Herrera Ahuad (diputado nacional de Misiones), Félix Jerez (senador de Catamarca), Gustavo Valdés (senador nacional por Corrientes) y el secretario Parlamentario, Luis Herrera.

A través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, quienes ratificaron su pertenencia a este espacio de integración regional y las decisiones que tome este cuerpo deliberativo.

También está participando el secretario Parlamentario de la Legislatura de Jujuy, Martín Luque; y el anfitrión de esa provincia, el vice gobernador Miguel Ángel Acevedo.

Acevedo destacó la apertura del Parlamento a nuevos actores sociales e institucionales. "Queremos profundizar este espacio incorporando a las fuerzas vivas como a la Unión Industrial. Es necesario escuchar todas las voces para pensar el desarrollo del Norte Grande", afirmó.

Subrayó además la necesidad de construir una agenda común frente a las desigualdades estructurales. "Existe una asimetría muy marcada con el centro-sur del país. Este espacio nos permite decir quiénes somos, qué necesitamos y hacia dónde queremos ir, a partir del diálogo entre el sector público y privado", sostuvo.

Destacó la amplitud de la convocatoria y el trabajo legislativo en marcha, y valoró la incorporación de exgobernadores al ámbito del Parlamento: "Han sido invitados y han aceptado aportar su experiencia de gestión ejecutiva. Sin duda, eso es de gran valor para el funcionamiento de este organismo".

También puso en relieve la apertura del Parlamento a distintos sectores de la sociedad. En esa línea, destacó la firma del convenio con la Universidad Nacional de Tucumán y la participación de la Federación Económica: "Representan un sector muy importante de la actividad privada y su visión nos permite conocer aún más la realidad que están atravesando".