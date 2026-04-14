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Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande

El Parlamento del Norte reclamó mayor federalismo

Alberto Bernis encabeza una comitiva legislativa conformada por 17 diputados de cuatro bloques.

Daniel Salas
Martes, 14 de abril de 2026 00:00
REUNIÓN | VICEGOBERNADORES LUEGO DE FINALIZADA LA REUNIÓN DE LA MESA EJECUTIVA.

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, miembro de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, ayer a la tarde participó en la reunión sostenida en San Miguel de Tucumán, en el marco de la 57° Sesión plenaria del organismo de la región.

Una intensa agenda institucional se desarrolló en la Legislatura de Tucumán, que incluyó la firma de un convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la UNT, la recepción de propuestas de la Federación Económica de Tucumán y un fuerte posicionamiento regional frente al escenario económico nacional.

En paralelo, las comisiones trabajaron en más de 130 proyectos presentados de cara a la sesión plenaria de hoy a las 10, con participación de legisladores jujeños.

Los vicegobernadores y autoridades legislativas pusieron en valor el rol del bloque regional como espacio de articulación política y manifestaron su preocupación por la disminución de recursos coparticipables, la falta de distribución de fondos y el retiro de aportes nacionales en áreas sensibles como salud, educación e infraestructura.

Junto a Bernis y Carlos Silva Neder, presidente del Parlamento y vicegobernador de Santiago del Estero, llegaron también a esa provincia los vicegobernadores Teresita Madera (La Rioja) y Antonio Marocco (Salta); además de Carmen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco); Henry Flick (vicepresidente 1° del Senado de Corrientes); Eduardo Tassano (presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes); Oscar Herrera Ahuad (diputado nacional de Misiones), Félix Jerez (senador de Catamarca), Gustavo Valdés (senador nacional por Corrientes) y el secretario Parlamentario, Luis Herrera.

A través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, quienes ratificaron su pertenencia a este espacio de integración regional y las decisiones que tome este cuerpo deliberativo.

También está participando el secretario Parlamentario de la Legislatura de Jujuy, Martín Luque; y el anfitrión de esa provincia, el vice gobernador Miguel Ángel Acevedo.

Acevedo destacó la apertura del Parlamento a nuevos actores sociales e institucionales. "Queremos profundizar este espacio incorporando a las fuerzas vivas como a la Unión Industrial. Es necesario escuchar todas las voces para pensar el desarrollo del Norte Grande", afirmó.

Subrayó además la necesidad de construir una agenda común frente a las desigualdades estructurales. "Existe una asimetría muy marcada con el centro-sur del país. Este espacio nos permite decir quiénes somos, qué necesitamos y hacia dónde queremos ir, a partir del diálogo entre el sector público y privado", sostuvo.

Destacó la amplitud de la convocatoria y el trabajo legislativo en marcha, y valoró la incorporación de exgobernadores al ámbito del Parlamento: "Han sido invitados y han aceptado aportar su experiencia de gestión ejecutiva. Sin duda, eso es de gran valor para el funcionamiento de este organismo".

También puso en relieve la apertura del Parlamento a distintos sectores de la sociedad. En esa línea, destacó la firma del convenio con la Universidad Nacional de Tucumán y la participación de la Federación Económica: "Representan un sector muy importante de la actividad privada y su visión nos permite conocer aún más la realidad que están atravesando".

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